18 Mayıs yarım gün resmi tatil mi? 18 Mayıs okul tam gün mü, yarım gün mü?

19 Mayıs'a kısa süre kalmasıyla beraber gündeme gelen sorular arasında 18 Mayıs yarım gün resmi tatil mi? sorusu yer alıyor. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ilk defa 1926 yılında Gazi Günü adı altında Samsun'da kutlanmış, 24 Mayıs 1935'te Atatürk Günü adı altında resmiyet kazanmıştır. Arama motorlarında ise 18 Mayıs öğleden sonra tatil mi? 18 Mayıs yarım gün mü? 18 Mayıs tatil mi? soruları araştırılıyor. 18 Mayıs okul tam gün mü, yarım gün mü?

18 Mayıs yarım gün resmi tatil mi, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmî bayramıdır. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmıştır ve bu gün, İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul edilir. 18 Mayıs okul tam gün mü, yarım gün mü?

18 MAYIS YARIM GÜN RESMİ TATİL Mİ?

18 Mayıs resmi tatil olarak ilan edilmedi. Resmi tatil takviminde 18 Mayıs tarihine dair bilgi yer almıyor. 18 Mayıs yarım gün de, tatil de olmayacak. 18 Mayıs 2023 Perşembe günü yarım gün olmayacak. Okullar ve iş yerleri tam gün açık olacak. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl Cuma gününe denk geliyor. 19 Mayıs her yıl olduğu gibi bu yıl da resmi tatil sayılıyor. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, üniversiteler ile memurlar ve özel sektör de resmi tatil kategorisine giriyor.

19 MAYIS OKUL TAM GÜN MÜ, YARIM GÜN MÜ?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramında okullar tatil olacak ve derslere ara verilecek. 19 Mayıs tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmî bayramıdır. 19 Mayıs her yıl olduğu gibi bu yılda resmi tatil olacak.