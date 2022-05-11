18 Mayıs yarım gün mü? 18 19 20 Mayıs ile birleşecek mi? 18 Mayıs okul yarım gün mü, ders var mı?

19 MAYIS, SAMSUN (Haberler.com) - 18 Mayıs yarım gün mü, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. 19 Mayıs 2022 günü Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm ülkede çoşku ile kutlanacak. Vatandaşlar, 18 Mayıs ne zaman? 18 Mayıs resmi tatil mi? diye araştırmalarını sürdürüyor. Peki,18 Mayıs resmi tatil mi? 18 Mayıs'ta ne oldu?

18 MAYIS YARIM GÜN MÜ?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil oluyor. 18 Mayıs Çarşamba günü tatil sayılmıyor. Okullar ve iş yerleri devam ediyor.

20 MAYIS BİRLEŞECEK Mİ?

20 Mayıs Cuma günü ile ilgili resmi tatile birleşip birleşmeme konusu hakkında resmi bir karar henüz alınmadı. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

2022 RESMİ TATİLLER

Yılbaşı: 1 OcakCumartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe

Kurban Bayramı: 9- 12 Temmuz Cumartesi - Salı

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI TARİHÇESİ

Gençlik ve Spor Bayramı ilk defa 1926 yılında Gazi Günü adı altında Samsun'da kutlanmış, 24 Mayıs 1935'te Atatürk Günü adı altında resmiyet kazanmıştır. Beşiktaş'ın girişimleriyle Fenerbahçe Stadı'nda kutlanan bu ilk 19 Mayıs, Galatasaray ve Fenerbahçeli yüzlerce sporcunun da katılımıyla bir spor günü hâline gelmiştir. Bu organizasyondan bir süre sonra gerçekleşen Spor Kongresi'nde söz alan Beşiktaş Kurucu Üyesi Ahmet Fetgeri Aşeni, kutlanan Atatürk Günü'nün tüm gençliğe mal edilebilmesi için "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı" adı altında her yıl yapılmasını teklif etmiştir. Kongrede oylanan bu öneri kabul edilmiş ve Atatürk'ün de onayıyla yasalaşmıştır.19 Mayıs, 20 Haziran 1938 tarihli kanunla "Gençlik ve Spor Bayramı" adını almıştır.

12 Eylül Darbesi ile yönetime gelen Kenan Evren başkanlığındaki Millî Güvenlik Konseyi, Atatürk'ün doğumunun yüzüncü yılı olan 1981 yılını kanun çıkararak Atatürk Yılı kabul ve ilan etti. Kutlamalar kapsamında "Gençlik ve Spor Bayramı"nın adı da "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" olarak değiştirildi.

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