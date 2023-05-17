18 Mayıs Perşembe öğleden sonra tatil mi ve 18 Mayıs tatil mi soruları sıklıkla araştırılıyor. Okullar, iş yerleri yarım gün mü ve 18 Mayıs resmi tatil mi merak ediliyor. 18 Mayıs Perşembe öğleden sonra tatil mi ve 18 Mayıs tatil mi gündeme geliyor. Peki, 18 Mayıs Perşembe öğleden sonra tatil mi? 18 Mayıs tatil mi? Okullar, iş yerleri yarım gün mü?

Mayıs ayı resmi tatiller ne zaman olduğu ve 18 Mayıs Perşembe öğleden sonra tatil mi soruları merak ediliyor. 18 Mayıs Perşembe öğleden sonra tatil mi ve 18 Mayıs tatil mi soruları sıklıkla araştırılıyor. Okullar, iş yerleri yarım gün mü ve 18 Mayıs resmi tatil mi gündeme geliyor. 18 Mayıs Perşembe öğleden sonra tatil mi? 18 Mayıs tatil mi? Okullar, iş yerleri yarım gün mü? Detaylar haberimizdedir…

18 MAYIS PERŞEMBE ÖĞLEDEN SONRA TATİL Mİ?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl Cuma gününe denk geliyor. 19 Mayıs Cuma günü resmi tatildir. Ancak 18 Mayıs Perşembe günü yarım gün değildir. Bununla birlikte, 18 Mayıs Perşembe günü iş yerleri ve okullarda yarım gün değildir.

18 MAYIS TATİL Mİ?

18 Mayıs Perşembe günü tatil değildir.