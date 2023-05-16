Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmî bayramıdır. 19 Mayıs'a kısa süre kalmasıyla beraber arama motorlarında 18 Mayıs okullar yarım gün mü? 18 Mayıs Perşembe günü okul tatil mi? 18 Mayıs okul var mı, yok mu? soruları araştırıldı.

18 Mayıs okullar yarım gün mü? sorusu araştırılıyor. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ilk defa 1926 yılında Gazi Günü adı altında Samsun'da kutlanmış, 24 Mayıs 1935'te Atatürk Günü adı altında resmiyet kazanmıştır. 19 Mayıs Cuma günü resmi tatil sayılıyorken arama motorlarında da 18 Mayıs okullar yarım gün mü? 18 Mayıs Perşembe günü okul tatil mi? 18 Mayıs okul var mı, yok mu? soruları araştırılıyor.

18 MAYIS OKULLAR YARIM GÜN MÜ?

19 Mayıs Cuma günü resmi tatil sayılıyor ve okullar tatil olacak fakat 18 Mayıs Perşembe günü okullar tatil değil. 18 Mayıs günü okullarda eğitim tam gün olarak devam edecek.

CUMA GÜNÜ OKUL TATİL Mİ?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmî bayramıdır. 19 Mayıs her yıl olduğu gibi bu yılda resmi tatil sayıldığı için 19 Mayıs Cuma günü okullar tatil olacak.

19 MAYIS NEDEN KUTLANIYOR?

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmî bayramıdır.

Gençlik ve Spor Bayramı ilk defa 1926 yılında Gazi Günü adı altında Samsun'da kutlanmış, 24 Mayıs 1935'te Atatürk Günü adı altında resmiyet kazanmıştır. Beşiktaş'ın girişimleriyle Fenerbahçe Stadı'nda kutlanan bu ilk 19 Mayıs, Galatasaray ve Fenerbahçeli yüzlerce sporcunun da katılımıyla bir spor günü haline gelmiştir. Bu organizasyondan bir süre sonra gerçekleşen Spor Kongresi'nde söz alan Beşiktaş Kurucu Üyesi Ahmet Fetgeri Aşeni kutlanan Atatürk Günü'nün tüm gençliğe mal edilebilmesi için "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı" adı altında her yıl yapılmasını teklif etmiştir. Kongrede oylanan bu öneri kabul edilmiş ve Atatürk'ün de onayıyla yasalaşmıştır.