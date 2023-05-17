19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı yaklaşırken vatandaşlar tarafından 18 Mayıs okullar yarım gün mü? Sorusu araştırılıyor. 19 Mayıs tarihinde okula gidecek olan öğrenciler tarafından 18 Mayıs okullar yarım gün mü? Sorusu gündeme getiriliyor. Peki, 18 Mayıs okullar yarım gün mü? 18 Mayıs okullar yarım gün mü, tam gün mü olacak? 18 Mayıs okullar tam gün tatil mi?

18 Mayıs okullar yarım gün mü? Her yıl coşku ve sevinçle kutlanmakta olan 19 Mayıs'ta nerelerin açık, kapalı olduğu internet üzerinde araştırılıyor. Merak edilenler arasında 18 Mayıs okullar yarım gün mü? Sorusu da yer alıyor ve merak ediliyor. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmî bayramıdır. Peki, 18 Mayıs okullar yarım gün mü? 18 Mayıs okullar yarım gün mü, tam gün mü olacak? 18 Mayıs okullar tam gün tatil mi?

18 MAYIS OKULLAR YARIM GÜN MÜ?

19 Mayıs Cuma günü Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeni ile okullar tam gün kapalı olacak fakat 18 Mayıs Perşembe günü okullar eğitim ve öğretime olağan şekilde tam gün devam edecek. 19 Mayıs Cuma günü Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeni ile yurt genelinde tüm kamu ve kuruluşlar kapalı olacak. Buna göre bankalar 19 Mayıs günü kapalı olacak ve ders işlenmeyecek. Tüm kamu kurum ve kuruluşları için her yıl 19 Mayıs günü, resmi tatil ilan edilir.