18 Mayıs öğleden sonra tatil mi? Yarın öğleden sonra tatil mi? 19 Mayıs yarım gün mü, okullar yarım gün mü? - Haberler

19 MAYIS, SAMSUN (Haberler.com) - 18 Mayıs öğleden sonra tatil mi? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na sayılı günler kalmasının ardından 18 Mayıs öğleden sonra tatil mi? Yarın öğleden sonra tatil mi? 19 Mayıs yarım gün mü? 19 Mayıs okullar yarım gün mü? sorularının yanıtını sizler için derledik. İşte detaylar...

19 MAYIS ÖĞLEDEN SONRA TATİL Mİ?

18 Mayıs 2022 Çarşamba günü yarım gün olmayacak. Okullar ve iş yerleri tam gün açık olacak. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl Perşembe gününe denk geliyor. 19 Mayıs her yıl olduğu gibi bu yıl da resmi tatil sayılıyor. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, üniversiteler ile memurlar ve özel sektör de resmi tatil kategorisine giriyor.

20 MAYIS TATİL Mİ?

20 Mayıs 2022 Cuma günü, resmi tatil günleri içerisinde bulunmuyor. Bu nedenle bugünün tatil olması beklenmiyor.

2022 RESMİ TATİLLER

Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe

Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmî bayramıdır. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmıştır ve bu gün, İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul edilir. Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir. Uzun yıllar "Gençlik ve Spor Bayramı" adıyla kutlanan bayram, Atatürk Yılı kabul ve ilan edilen 1981'de dönemin Devlet Başkanı Kenan Evren tarafından yapılan değişiklikle "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" adını almıştır.

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