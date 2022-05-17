18 Mayıs 2022 burç yorumları! Bugün Akrep burcunu neler bekliyor? Astroloji haritasına göre Akrep burcu günlük ve haftalık yükselen burç yorumları… - Haberler

18 Mayıs 2022 Çarşamba günlük burç yorumlarında neler var, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Günlük burç yorumları hayatınız hakkındaki ipuçlarını sizlere sunuyor. Günlük burç yorumları ile burcunuzda neler oluyor, ne tavsiye ediliyor öğrenebilirsiniz. Ayrıca burç yorumları ile sağlık, iş, para, aşk gibi konularda ne gibi gelişmeler var bilgi edinebilirsiniz. Akrep burcu için bu hafta neler olacak, bir aylık süreçte sizi neler bekliyor öğrenebilirsiniz. İşte, 18 Mayıs 2022 Akrep burcu günlük burç yorumları…

18 MAYIS 2022 ÇARŞAMBA AKREP BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Akrep burcunun günlük burç yorumuna göre:

Coşkunuz sizi sandığınız gibi ileri taşımak yerine yavaş yavaş yıpratmaya daha meyilli. Bu dürtüyü baskılamazsanız yol alamazsınız. Asabi yapınız yanlış kararlar almanıza neden oluyor ve neredeyse tanıştığınız herkesle tartışmanıza yol açıyor. Bu baskılara, hiç değilse bu huzursuz dönem geçene dek dayanmaya çalışın.

AKREP BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMU

Yeni ay, aşk hayatınızda bir yenilik olacağını gösteriyor. Sizin için son derece mutluluk verici olacak bu gelişmenin büyüsüne kapılıp gerçekçi olmayan beklentilere girmemelisiniz. Aksi takdirde hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz. şanslı sayılar; 3, 21, 1, 18, 19, 20

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