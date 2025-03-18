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18 Mart Salı 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 18 Mart Salı Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar list

18 Mart Salı 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 18 Mart Salı Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar list
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Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 18 Mart Salı2025 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 18 Mart 2025 günü yayınlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, 18 Mart 2025 Resmi Gazete bugünün kararları neler?

18 Mart Salı 2025 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 18 Mart 2025 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 18 Mart 2025 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARI

–– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna Ait Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar: 2025/91)

TEBLİĞLER

–– Karayolu Dışı Mobil Makinelere Takılmış ve Kullanımda Olan İçten Yanmalı Motorlardan Kaynaklanan Gaz Halindeki Kirleticilerin İzlenmesine Dair Tebliğ (2017/655/AB) (SGM: 2021/25)'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (SGM: 2025/2)

–– Tıbbi Sülük Yıllık İhracat Kotasının Tahsisi ve CITES Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2021/50)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2025/1)

–– Yılan Balığı (Anguilla Anguilla) İhracat Kotasının Kullandırılması ve CITES Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2021/9)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2025/2)

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/03/2025 Tarihli ve 13364-1, 13364-2 ve 13364-3 Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2024 Tarihli ve E: 2024/83, K: 2024/227 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

TÜMÜ

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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