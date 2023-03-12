18 Mart'ın tatil olup olmadığı merak ediliyor ve bu nedenle 18 Mart resmi tatil mi? Sorusu gündemdeki yerini koruyor. Birçok kişi tarafından araştırılmakta olan 18 Mart resmi tatil mi? Sorusu en çok merak edilen günler arasında yer alıyor. Peki, 18 Mart resmi tatil mi? 2023 18 Mart yarım gün mü, tam gün mü? 18 Mart tatil olacak mı?

18 Mart resmi tatil mi? Yakın dönem için plan yapanlar 18 Mart'ın tatil olup olmadığını merak ediyor ve 18 Mart resmi tatil mi? sorusunu arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. 8 Mart tatil mi şeklinde aramalar sıklaşırken 2023 tatil günlerini mercek atına aldık. Peki, 18 Mart resmi tatil mi? 2023 18 Mart yarım gün mü, tam gün mü? 18 Mart tatil olacak mı?

18 MART RESMİ TATİL Mİ?

2023 yılında Cumartesi gününe denk gelmekte olan 18 Mart günü resmi tatil değildir. Buna göre mesai saatleri olağan şekilde devam edecektir ve herhangi bir tatil söz konusu değildir.

2023 YILI RESMİ TATİLLERİ HANGİ GÜNLER?

2023 resmi tatil günleri takvimi:

Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı

Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar