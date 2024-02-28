18 Mart resmi tatil mi? 18 Mart yarım gün mü, tam gün mü tatil? 18 Mart resmi tatil var mı?

18 Mart resmi tatil mi? Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Gününün yaklaşması nedeniyle gündemde yer alıyor ve arama motorları üzerinde sık sık sorgulatılıyor. Her yıl 18 Mart günü tüm Türkiye'de kutlanılan bu özel günde okullar, kurumlar, hizmet vermekte olan birçok şirket tam gün mü, yarım gün mü çalışacak? Peki,, 18 Mart resmi tatil mi? 18 Mart yarım gün mü, tam gün mü tatil? 18 Mart resmi tatil var mı?

18 MART RESMİ TATİL Mİ?

18 Mart tarihi 2024 yılında Pazartesi gününe denk gelmektedir. 18 Mart tarihi resmi tatil olarak kabul edilmemektedir. Buna göre mesai saatleri olağan şekilde devam edecektir ve herhangi bir tatil söz konusu değildir. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi, her yıl 18 Mart günü tüm Türkiye'de kutlanılan millî gün olarak ilan edilmiştir.

2024'TE KAÇ GÜN RESMİ TATİL VAR?

2024 yılı, çalışanlar için bolca dinlenme ve tatil fırsatını beraberinde getiriyor. Yeni yılda toplam 9 resmi tatil günü bulunurken, çalışanlar bu tatil günlerini değerlendirerek toplamda 15,5 gün resmi tatil yapma imkanına sahip olacaklar. Bu tatil günleri, çalışanlara kendilerine zaman ayırma ve enerji depolama şansı sunarken, planlamalarını yaparken bu günleri göz önünde bulundurmaları öneriliyor.