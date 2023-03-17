Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Gününün yaklaşması ile birlikte 18 Mart resmi tatil mi sorusu gündeme geldi ve internet üzerinde araştırılmaya başlandı. Birçok kişi 18 Mart resmi tatil mi? Sorusuna yanıt aramakta. Peki, 18 Mart resmi tatil mi? 18 Mart tam gün mü, yarım gün mü olacak? 18 Mart resmi tatil olarak mı geçiyor?

18 Mart resmi tatil mi, değil mi sorusu, Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Gününün yaklaşması nedeniyle gündemde yer alıyor ve arama motorları üzerinde sık sık sorgulatılıyor. Her yıl 18 Mart günü tüm Türkiye'de kutlanılan bu özel günde okullar, kurumlar, hizmet vermekte olan birçok şirket tam gün mü, yarım gün mü çalışacak? Peki, 18 Mart resmi tatil mi? 18 Mart tam gün mü, yarım gün mü olacak? 18 Mart resmi tatil olarak mı geçiyor?

18 MART RESMİ TATİL Mİ?

2023 yılında Cumartesi gününe denk gelmekte olan 18 Mart günü resmi tatil değildir. Buna göre mesai saatleri olağan şekilde devam edecektir ve herhangi bir tatil söz konusu değildir. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi, her yıl 18 Mart günü tüm Türkiye'de kutlanılan millî gün olarak ilan edilmiştir.

2023 YILI RESMİ TATİLLER

Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı

Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar