18 Mart resmi tatil mi? 18 Mart'ta okullar tatil mi, yarım gün mü?

18 Mart resmi tatil mi, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Yakın dönem için plan yapanlar 18 Mart'ın tatil olup olmadığını merak ediyor. 18 Mart tatil mi şeklinde aramalar sıklaşırken 2022 tatil günlerini mercek atına aldık. Peki, 18 Mart resmi tatil mi? Bugün hakkında bilgi almak isteyenler ve 18 Mart gününün resmi tatil olup olmadığını öğrenmek isteyenler haberimizin içeriğinden bilgi alabilir.

18 MART RESMİ TATİL Mİ?

18 mart, 2022 resmi tatil günleri içinde yer almıyor..

2022 RESMİ TATİL GÜNLERİ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

Ramazan Bayramı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Kurban Bayramı

30 Ağustos Zafer Bayramı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

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