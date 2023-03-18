Türk milleti için en önemli günlerden biri olan 18 Mart nedir? 18 Mart Çanakkale zaferi önemi bugün içerisinde en çok araştırılan konuşulanlar arasında yer alıyor. Peki, 18 Mart nedir? 18 Mart Çanakkale zaferi önemi nedir? 18 Mart neden kutlanıyor?

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü, her yıl 18 Mart günü Türkiye çapında kutlanılmaktadır. Yapılan kutlamalar nedeniyle 18 Mart nedir? Sorusu gündeme sık sık geliyor ve 18 Mart Çanakkale zaferi önemi nedir? Sorusu araştırılıyor. Peki, Ülkemiz için en önemli özel günlerden bir tanesi olan 18 Mart nedir? 18 Mart Çanakkale zaferi önemi nedir? 18 Mart neden kutlanıyor?

18 MART NEDİR?

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü, her yıl 18 Mart günü Türkiye çapında kutlanılan millî gün.

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ ÖNEMİ NEDİR?

I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu'nun zaferiyle 18 Mart'ta sona eren Çanakkale Savaşı'nın anıldığı gün başta Çanakkale olmak üzere Türkiye'deki resmî makamlarca çeşitli programlarla kutlanmakta ve şehit olan Osmanlı askerleri anılmaktadır.

İtilaf Devletleri; Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul'u alarak İstanbul ve Çanakkale boğazlarının kontrolünü ele geçirmek, Rusya ile güvenli bir erzak tedarik ve askeri ikmal yolu açmak, başkent İstanbul'u zapt etmek suretiyle Almanya'nın müttefiklerinden birini savaş dışı bırakarak İttifak Devletleri'ni zayıflatma amaçları ile ilk hedef olarak Çanakkale Boğazı'nı seçmişlerdir. Ancak saldırıları başarısız olmuş ve geri çekilmek zorunda kalmışlardır. Kara ve deniz savaşı sonucunda iki taraf da çok ağır kayıplar vermiştir.