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18 Mart Google Doodle var mı, yok mu, neden yok? 18 Mart Çanakkale Zaferi Doodle'ı neden yok, resmi açıklama geldi mi? Google 18 Mart Doodle yaptı mı?

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18 Mart Google Doodle var mı, yok mu, neden yok? 18 Mart Çanakkale Zaferi Doodle'ı neden yok, resmi açıklama geldi mi? Google 18 Mart Doodle yaptı mı?

Google, önemli günlerde özel Doodle'lar hazırlıyordu. Fakat bugün 18 Mart Çanakkale Zaferi hakkında herhangi bir Doodle yapılmadı. Daha doğrusu gece Doodle gözükmedi. Bunun ardından bugün neden Doodle olmadı merak edildi. Peki, 18 Mart Google Doodle var mı, yok mu, neden yok? 18 Mart Çanakkale Zaferi Doodle'ı neden yok, resmi açıklama geldi mi? Google 18 Mart Doodle yaptı mı? İşte bilgiler...

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Google, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü için bir doodle hazırlamadı. Normalde Google önemli günler için özel Doodle hazırlıyordu. Fakat bu yıl herhangi bir doodle hazırlanmadı. Peki, 18 Mart Google Doodle var mı, yok mu, neden yok? 18 Mart Çanakkale Zaferi Doodle'ı neden yok, resmi açıklama geldi mi? Google 18 Mart Doodle yaptı mı? Detaylar haberimizde...

Google 18 Mart ile ilgili henüz Doodle yapmadı. Normalde özel günlerde Google özel Doodle hazırlıyordu. Fakat an itibariyle google.com 'a girdiğimizde 18 Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili herhangi bir doodle karşımıza çıkmıyor.

Anlık Google Görüntüsü (18 Mart 2023 Saat 00:15):

18 Mart Google Doodle var mı, yok mu, neden yok? 18 Mart Çanakkale Zaferi Doodle'ı neden yok, resmi açıklama geldi mi? Google 18 Mart Doodle yaptı mı?

Google genel olarak doğum tarihleri, özel festivaller, buluş ve icatlar vb. gibi içerikler hakkında özel Doodle hazırlamaktadır. Fakat bunun yanı sıra bazı ülkelerin resmi tatil günleri için de özel Doodle hazırladığı oluyor. Fakat bugün 18 Mart ile ilgili özel Doodle'ı görünmüyor. Ama geçtiğimiz senelerde bazen gecenin ilerleyen saatlerinde Doodle gözüküyordu. Bugün de aynı durum olabilir.

Buna ek olarak geçtiğimiz yıllarda Karar gazetesi, Ryan Germick ile gerçekleştirdiği görüşmesinde "Neden 10 Kasım'da bir doodle yapılmadığı" sorusu sorulmuştu. Ryan Germick bu soruya aşağıdaki gibi yanıt vermişti.

Açıklama şu şekilde:

"Google'ın hazırladığı doodle'ların amacı festivaller ve eğlenceli şeyleri kutlamak ve bu sırada komik eserler ortaya çıkarıp Google sayfasına gelen kullanıcıların eğlenmesini sağlamaktır. Bu ana fikir paralelinde ölüm günlerini değil doğum günlerini kutlamayı tercih ediyoruz. Doodle'lar doğası icabı eğlenceli ve komik şeylerdir. Türkiye Cumhuriyeti için bu kadar önemli olan bir günün değerini ve ciddiyetini düşürmek ve bozmamak için doodle yapmamayı tercih ettik. Ama bu günü de boş geçemezdik. Türkiye'ye verdiğimiz önemi ve Atatürk'e saygımızı göstermek amacıyla Google sayfasının altına bir kırmızı karanfil resmi koyduk. Bunu şimdiye kadar hiç kimse için yapmamıştık. Sadece ve sadece Atatürk için yaptık. Bunun da altının çizilmesini istiyoruz."

Henüz Google'ın bugün ile ilgili özel bir Doodle'ı bulunmuyor. Konu hakkında resmi bir açıklama bulnmuyor, ayrıca gün içerisinde özel Doodle eklenir mi bilinmiyor.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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