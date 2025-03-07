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18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü resmi tatil mi? 18 Mart'ta okullar tatil mi, yarım gün mü?

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü resmi tatil mi? 18 Mart'ta okullar tatil mi, yarım gün mü?
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Her yıl 18 Mart'ta kutlanan Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün resmi tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Bu tarih, Türkiye'nin tarihindeki en önemli günlerden biri olarak kabul edilir ve her yıl çeşitli etkinliklerle anılıyor.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü, Türkiye'nin tarihindeki en önemli zaferlerden birini kutlamak ve vatan uğruna canını feda eden şehitleri anmak amacıyla her yıl büyük bir coşkuyla kutlanmaktadır. Peki, 18 Mart resmi tatil mi? Okullar, kamu kurumları ve özel sektör 18 Mart'ta tatil mi? İşte merak edilenler!

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ RESMİ TATİL Mİ?

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü resmi tatil olmuyor. 17 - 18 Mart 2025 günlerinde okullar ve iş yerleri açık ve tam gün olacak.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü resmi tatil mi? 18 Mart'ta okullar tatil mi, yarım gün mü?

2025 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

Yılbaşı – 1 Ocak 2025, Çarşamba

Ramazan Bayramı Arifesi – 29 Mart 2025, Cumartesi

Ramazan Bayramı 1. Günü – 30 Mart 2025, Pazar

Ramazan Bayramı 2. Günü – 31 Mart 2025, Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Günü – 1 Nisan 2025, Salı

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı – 23 Nisan 2025, Çarşamba

Emek ve Dayanışma Günü – 1 Mayıs 2025, Perşembe

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı – 19 Mayıs 2025, Pazartesi

Demokrasi ve Millî Birlik Günü - 15 Temmuz 2025, Salı

Kurban Bayramı Arifesi-5 Haziran 2024, Perşembe,

Kurban Bayramı 1. Günü-6 Haziran 2024, Cuma,

Kurban Bayramı 2. Günü-7 Haziran 2024, Cumartesi,

Kurban Bayramı 3. Günü-8 Haziran 2024, Pazar,

Kurban Bayramı 4. Günü-9 Haziran 2024, Pazartesi,

Demokrasi ve Millî Birlik Günü - 15 Temmuz 2025, Salı,

Zafer Bayramı – 30 Ağustos 2025, Cumartesi,

Cumhuriyet Bayramı – 29 Ekim 2025, Çarşamba

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