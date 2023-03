18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma gününde vatandaşlarımız 18 Mart Çanakkale türküsü nedir? diye araştırılmaktadır. Tarihi zaferin 106. Yıl dönümüne özel 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajları ve sözleri de araştırılmaktadır. Peki, 18 Mart Çanakkale türküsü sözleri nedir? 18 Mart Çanakkale Zaferi önemi nedir? İşte detaylar haberimizde...

18 MART ÇANAKKALE TÜRKÜSÜ SÖZLERİ NEDİR?

Çanakkale içinde vurdular beni

Ölmeden mezara koydular beni

Of gençliğime eyvah

Çanakkale içinde aynalı çarşı

Ana ben gidiyom düşmana karşı

Of gençliğim eyvah

Çanakkale içinde bir uzun selvi

Kimimiz nişanlı kimimiz evli

Of gençliğim eyvah

Çanakkale üstünü duman bürüdü

On üçüncü fırka harbe yürüdü

Of gençliğim eyvah

Çanakkale içinde toplar kuruldu

Vay bizim uşaklar orda vuruldu

Of gençliğim eyvah

Çanakkale içinde bir dolu testi

Analar babalar umudu kesti

Of gençliğim eyvah

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ MESAJLARI VE SÖZLERİ!

Her zaman gönlümüzde yaşayacak aziz şehitlerimiz ve gazilerimizin kahramanlıklarla dolu hatıraları, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere inanarak emanet ettiği Cumhuriyetimizin yaşatılmasının en büyük teminatı olacaktır. Çanakkale Zaferiniz kutlu olsun aziz şehitlerimizi minnetle anıyoruz.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda. Şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz.

Bugün, zaferlerin en büyüğü, günlerin en anlamlısı olan Çanakkale Zaferi ve Şehitler Gününü idrak etmekteyiz.

Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber. Sana ağuşunu açmış duruyor Peygamber. Mehmet Akif Ersoy

Çanakkale Deniz Zaferi Birinci Dünya Savaşı içinde ayrı bir özelliği olan, tarihin akışını değiştiren, bağımsızlığı uğruna canını vermekten çekinmeyen Türk milletinin kahramanlık destanıdır. Çanakkale Zaferiniz kutlu olsun aziz şehitlerimizi minnetle anıyoruz.

Aziz şehitlerimizin kahramanlıklarla dolu hatıraları, Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere inanarak emanet ettiği Cumhuriyetimizin yaşatılmasının en büyük teminatı olacaktır. Aziz Türk milletimizin bu onurlu günü kutlu olsun.

Bastığın yerleri 'toprak!' diyerek geçme, tanı: Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı... Saygı ve minnetle.

Çanakkale Zaferi, vatan topraklarını korumak için şahlanan bir milletin bağımsızlığının ve egemenlik aşkının ibret verici kahramanlık destanıdır.

18 Mart 1915, Türk tarihinde bir askeri ve siyasi başarı olmaktan öte inanç, azim ve yiğitlikle örülmüş bir destanın yaradılış tarihidir. Zaferiniz kutlu olsun…

Milletimiz, mukaddes vatanımızın korunması için canlarını veren şehitlerini ve gazilerini hiçbir zaman unutmayacak, onların bıraktıkları kutsal mirasa, vatanımıza ve bayrağımıza onurla sahip çıkacaktır.

Türk savaş tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünü kutlamanın ve kutsal vatanımız için canlarını feda eden şehitlerimizin Şehitler Günü'nü idrak etmenin onurunu yaşıyorum.

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

Zorlu koşullara ve verilen büyük kayıplara rağmen tarihe geçen bir zafer olan 18 Mart Çanakkale Zaferi, geçmişten günümüze unutulmayacak izler bırakmış bir zaferdir. Kahraman Türk ordusunun Çanakkale Cephesi'nde verdiği mücadele sadece Türk tarihinin değil bütün dünya tarihinin akışını etkileyecek derecedeydi. Bu cephede alınan galibiyet dünya ülkelerinin güç dengelerini değiştirmiş ve yüce Türk milletinin belirleyici ve yönlendirici gücünü bir kere daha gözler önüne sermiştir.

Çanakkale Cephesi'nin Anadolu halkına verdiği umut, azim ve kararlılık Kurtuluş Savaşı'nın meşalesini de ateşlemiştir. Çanakkale, Türk ulusunun bağımsızlık söz konusu olduğunda ne denli kararlı ve kahraman olduğunu sonsuza dek anımsatacak bir anıtcephedir. Çünkü Türk ordusu üstün savaş taktiklerini, silah gücü bakımından çok daha üstün olan bir güce karşı ustalıkla kullanmıştır. Ayrıca dünya harp tarihi, Çanakkale'de Türk askerinin insancıllığını savaş alanlarında bile yitirmediğine, düşmanına bile merhamet gösterebildiğine tanık olmuştur.