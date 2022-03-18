18 Mart 2022 TRT spor Yayın Akışı
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18 Mart 2022 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 İngiltere Premier Lig Özetler
02:30 İtalya Serie A Özetler
02:50 Spor Toto Süper Lig Goller
03:00 Taktik Analiz
05:15 Spor Artı
06:15 FIFA Magazin
06:40 Avrupa'dan Futbol
06:55 Spor Takvimi
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Spor Toto Süper Lig Özetler
09:50 Spor Toto 1. Lig Goller
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:25 Spor Toto Süper Lig Goller
13:35 İngiltere Premier Lig Goller
13:45 Avrupa'dan Futbol
14:00 Spor Stüdyosu
15:50 Spor Atlası
16:00 Gündem Futbol
16:55 İstanbulspor A.Ş. - Ankara Keçiörengücü
19:00 Spor Merkezi
20:00 Dakika Skor
22:00 Futbol Gecesi
23:30 İleri Üçlü