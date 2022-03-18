18 Mart 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 A. Alanyaspor - Fenerbahçe

01:45 Süper Lig Haftanın Golleri

02:00 Santra

03:30 İstatistik Bankası

04:00 Muhabir Masası

05:00 Futbolun Şehirleri

06:00 Bi'de Bana Sor

07:00 Yeni Gün

09:00 Y. Kayserispor- İH Konyaspor

10:45 Süper Lig Haftanın Golleri

11:00 Bein Manşet

12:30 Elazığspor - Galatasaray

14:00 Süper Lig Haftanın Golleri

14:15 1. Lig Haftanın Golleri

14:30 Ç. Rizespor - Trabzonspor

15:15 Süper Lig Haftanın Golleri

15:30 Santra

17:00 Sanal Direktör

18:00 Ç. Rizespor - Trabzonspor

18:45 Süper Lig Haftanın Golleri

19:00 beIN Süper Lig

20:00 Ç. Rizespor - Trabzonspor

22:00 beIN Süper Lig

23:30 Trio

InterSinema.com / TV