18 Kasım Salı 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 18 Kasım Resmi Gazete yayımlandı!

18 Kasım Salı 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 18 Kasım Resmi Gazete yayımlandı!
Güncelleme:
18 Kasım 2025 Salı tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan kararlar merak ediliyor. Bugünün sayısında yer alan yasama düzenlemeleri, yürütme ve idareye ilişkin gelişmeler, atama kararları, yargı bölümü hükümleri ile çeşitli ilanlar kamuoyu ile paylaşıldı. Peki, 18 Kasım 2025 tarihli Resmî Gazete'de hangi kararlar yayımlandı?

18 Kasım 2025 Salı gününe ait Resmî Gazete'nin PDF sürümü üzerinden günün ilanlarını ve alınan kararların ayrıntılarını görüntülemek mümkün. Yasama Bölümü'ndeki kanunlardan idari karar ve düzenlemelere, yargı alanındaki hükümlere kadar pek çok başlık bugünkü sayıda yer aldı. Peki, 18 Kasım 2025 tarihli Resmî Gazete kararları neleri kapsıyor? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER

–– Gebze Teknik Üniversitesi Türk Dünyası Bilimsel ve Teknolojik İş Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Muş Alparslan Üniversitesi Hayvancılık Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Osman DEMİR
