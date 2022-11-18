18 Kasım Masterchef dış oyunu hangi takım kazandı, kaç kaç bitti? 18 Kasım Cuma Masterchef dış oyun kaç kaç bitti, skor ne? Konya Mutfağı kazananı?
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Masterchef 2022 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 18 Kasım dokunulmazlık oyunu oynandı. Bugünkü mücadeleyi kim kazandı merak edildi. Peki, Masterchef 18 Kasım Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kimler kazandı? Konya Mutfağı yemeklerinde kazananlar kim oldu? Dış oyunu kim kazandı? Dış oyun skoru kaç kaç bitti? Dış oyun galibi kim oldu, hangi takım oldu? İşte detaylar...
18 Kasım Masterchef dış oyunu hangi takım kazandı, kaç kaç bitti? Masterchef haftanın 3. dokunulmazlığını kim kazandı, açıklandı mı? Masterchef mavi takım mı kazandı? Masterchef kırmızı takım mı kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef hangi isimler kazandı? günün merak edilen konuları arasında geliyor.
Bu haftanın 1. ve 2. dokunulmazlığı kazanan takım Kırmızı takım olmuştu.
Bugün Konya Mutfağı menüsünden yemekler yapılacak.
Masterchef günün menüsü:
Konya Menüsü:
- - Tarhun Çorbası
- - Lahana Sarması
- - Ekşili Kabak
- - Zülbiye
- - Köftü
Masterchef'te haftanın 3. dokunulmazlık oyununda yarışmacılar KonyaMutfağı menüsünden yemekler çıkarttı. Kazananlar şu şekilde:
- Tarhun Çorbası kazananı : Mavi takım 6-1 kazanıyor.
- Lahana Sarması kazananı : Mavi takım 5-2 kazanıyor.
- Ekşili Kabak kazananı : Kırmızı takım 4-3 kazanıyor.
- Zülbiye kazananı : Kırmızı takım 5-2 kazanıyor.
- Köftü kazananı : Kırmızı takım 6-1 kazanıyor.
GENEL SKOR:
MAVİ TAKIM 17 - 18 KIRMIZI TAKIM
Masterchef dış oyunu kazanan takım Kırmızı takım oluyor. Kırmızı takım bu haftayı 3-0 galibiyetle kapattı.
Mavi takım birazdan kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynayacak.