18 Kasım Masterchef dış oyunu hangi takım kazandı, kaç kaç bitti? 18 Kasım Cuma Masterchef dış oyun kaç kaç bitti, skor ne? Konya Mutfağı kazananı?

Masterchef 2022 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 18 Kasım dokunulmazlık oyunu oynandı. Bugünkü mücadeleyi kim kazandı merak edildi. Peki, Masterchef 18 Kasım Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kimler kazandı? Konya Mutfağı yemeklerinde kazananlar kim oldu? Dış oyunu kim kazandı? Dış oyun skoru kaç kaç bitti? Dış oyun galibi kim oldu, hangi takım oldu? İşte detaylar...