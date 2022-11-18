18 Kasım Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!
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Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 18 Kasım Cuma günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 18 Kasım Cuma Manisa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Manisa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi ve detayları…
Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 18 Kasım Cuma günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Manisa elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 18.11.2022 07:00 08:00 ARIZA ONARIM BAKIM SELVİLİTEPE MAHALLESİ, SADIKLAR SOKAK, ALPHARD AVM VE CİVARLARI.
- 18.11.2022 08:00 09:00 ARIZA ONARIM BAKIM CUMHURİYET MH BİR BÖLÜMÜ,CUMA MH TAMAMI,HÜRİYET MH TAMAMI,KARAMANLI MH BİR BÖLÜMÜ,SAMSACI MH BİR BÖLÜMÜ,SEAŞ B SİTE SOSYAL TESİSLER TRAFOSU VE ÖZEL TRAFOLAR
- 18.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI CUMHURİYET MAHALLESİ 4947-5010-5012-5020-5037-5039-5016-5041 SOKAKLAR
- 18.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI UNCUBOZKÖY MAHALLESİ 5551-5528-5555-5553-5549 SOKAKLAR
- 18.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MARŞAL FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ HOROZKÖY CAD.6214-6242-6236-6210-6209 SOKAKLAR
- 18.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YENİ MAHALLE 4716-4741-4718-4720-4718 SOKAKLAR HOROZKÖY CAD.
- 18.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YENİ MAHALLE 4737-4748-4743-4745-4752-4745- SOKAKLAR OROZKÖY CAD.
- 18.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YARHASANLAR MAHALLESİ 2324-2322-4723-2325-4705 SOKAKLAR HOROZKÖY CAD.
- 18.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKMI ÇALIŞMASI ŞEHİTLER MAHALLESİ 715-714-716-709-704 SOKAKLAR ŞEHİTLER CADDESİ
- 18.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YARHASANLAR MAHALLESİ 2319 SOKAK DERNEK VE ODALAR
- 18.11.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM YENİOSMANİYE MAHALLESİ İŞLETME VE TARIM SULAMA ALANLARI
- 18.11.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SOBRAN MAHALLESİ, YEŞİLYURT MAHALLESİ OVA MEVKİİ, ÇAKIRCAALİ MAHALLESİ OVA MEVKİİ, KİLLİK MAHALLESİ OVA MEVKİİ TARIMSAL AULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 18.11.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI TEMREK MAHALLESİ AKÇİÇEK SK. HATİPOĞLU CAD. CUMHURİYET CAD. AHMET ÇAVUŞ SK. HÜRRİYET SK. PUSMAK SK. KARANFİL SK. (TR-18)
- 18.11.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI 4 EYLÜL MAHALLESİ ŞEHİT MEHMET TOPCUOGLU CADDESİ ŞAH SÜLEYMAN CADDESİ YABAAYAK CADDESİ 265 268 270 SOKAKLAR BEY MAHALLESİ ŞEHİT AHMET AKDENİZ CADDESİ GENÇ OSMAN CADDESİ PİRİ REİS CADDESİ 18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51 SOKAKLAR
- 18.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SELVİLİTEPE MAHALLESİ, SADIKLAR SOKAK, ALPHARD AVM, ERGENEKON, ALTAY, YILMAZLAR, ACARLAR, KURTULUŞ MAHALLELERİNİN BİR KISMI, TİGRES, LİDER MAKİNE, CBÜ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ÖZEL TRAFOLARI, ŞEHİTLER MAHALLESİNİN; 7 EYLÜL SOKAK, CİVAN SOKAK, MEZARLIK VE TOKİ CİVARLARI.
- 18.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BOZKURT MAHALLESİNİN TAMAMI, ATATÜRK, ALBAYRAK, YİĞİTLER, YILDIRIM, ÖZYURT, İSTİKLAL MAHALELERİNİN BİR KISMI VE CİVARLARI.
- 18.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI TURGUTLAR MAHALLESİNİN; GÜLBAHÇE, ÜZÜM, KİRAZ, ÇAĞLAYAN, KÜRŞAT SOKAKLARI VE CİVARLARI.
- 18.11.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM ESKİN KAZIKLI KARATAŞTERZİLER TEPEYNİHAN PINARLAR MAHALLESİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 18.11.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM KIRANÇİFTLİK MAHALLESİ
- 18.11.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM TİLKİKÖY, TEPECİK TEKELLER MAHALLESİ VE TARIMSAL SULAMA, TİCARETHANELER
- 18.11.2022 09:00 12:30 ARIZA ONARIM BAKIM YEŞİLKAVAK MAHALLESİNE BAĞLI TARIMKREDİ KOOPARATİFİ, CAMİ CİVARI VE BEYLİKLİ YOLU GÜZERGAHI AYRICA BU BÖLGELERE BAĞLI ALANLAR (YEŞİLKAVAK TR-1)
- 18.11.2022 09:00 12:30 ARIZA ONARIM BAKIM YEŞİLKAVAK MAHALLESİNE BAĞLI TARIMKREDİ KOOPARATİFİ, CAMİ CİVARI VE BEYLİKLİ YOLU GÜZERGAHI AYRICA BU BÖLGELERE BAĞLI ALANLAR (YEŞİLKAVAK TR-2)
- 18.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AYANLAR-BEYLER-ÇAMKÖY-ÇÖMLEKÇİ-GÖRDES BARAJI-AKPINAR-HIROĞLU-KILCANLAR-TAŞKUYUCAK-YENİKÖY-YUNUSLAR-MASKİ İÇME SUYU TESİSLERİ-BÖLGEDE BULUNAN ÖZEL VE TARIMSAL SULAMA
- 18.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI CUMHURİYET MH BİR BÖLÜMÜ,CUMA MH TAMAMI,HÜRİYET MH TAMAMI,KARAMANLI MH BİR BÖLÜMÜ,SAMSACI MH BİR BÖLÜMÜ,SEAŞ B SİTE SOSYAL TESİSLER TRAFOSU VE ÖZEL TRAFOLAR
- 18.11.2022 10:00 13:00 ARIZA ONARIM BAKIM DURASLLI MAHALLESİ SANAYİ BÖLGESİNDE BULUNAN EGE NATURE İLAÇ, BAŞAK PAZARLAMA , UĞUR EGE TARIM ÜRÜNLERİ,KURBAN BAHARAT, DURASILLI TARIM İMALAT. YALÇIN EROL, SÜLEYMAN ÇOBANOĞLU, MEHMET TOSUN , NİLGÜN YAVUZ ,YALÇIN EROL ARAPKİRLİ, AHMET KAPLAN VE BU BÖLGELERDE BULUNAN TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE TİCARETHANELER
- 18.11.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YEŞİLYURT MAHALLESİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 18.11.2022 17:00 18:00 ARIZA ONARIM BAKIM CUMHURİYET MH BİR BÖLÜMÜ,CUMA MH TAMAMI,HÜRİYET MH TAMAMI,KARAMANLI MH BİR BÖLÜMÜ,SAMSACI MH BİR BÖLÜMÜ,SEAŞ B SİTE SOSYAL TESİSLER TRAFOSU VE ÖZEL TRAFOLAR
- 19.11.2022 07:00 08:00 ARIZA ONARIM BAKIM ALBAYRAK MAHALLESİNİN; ANI, ÇELİK, OVAYOLU, BAYLAN, ŞAHİN, HATBOYU, PLEVNE, CİHAN, BEGONYA, SULU, EDEBALİ, GÖKHAN SOKAKLARI, İSTASYONALTI MAHALLESİNİN; EVİN, ENGİN, ARI, CEVİZ, GÜRCAN, İSTEKLİ SOKAKLARI VE CİVARLARI.
- 19.11.2022 08:30 12:30 ARIZA ONARIM BAKIM UNCUBOZKÖY MAHALLESİ 5509, 5500, 5507, 5513, 5504, 5502, 5506 SOKAKLAR
- 19.11.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM HACIRAHMANLI TARIM SULAMA ALANLARI
- 19.11.2022 09:00 09:30 ARIZA ONARIM BAKIM TUNCA MAHALLESİ YEŞİLTEPE CADDESİ KURTULUŞ CADDESİ İZMİR CADDESİ
- 19.11.2022 09:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM SARUHAN MAHALLESİ 1905, 1901 SOKAK MURAT CADDESİ
- 19.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ALBAYRAK MAHALLESİ, YILDIRIM MAHALLESİ BİR KISMI İLE SEZER KARCI, ZEKİ GÜRBÜZ, MUSTAFA ÇETİN ÖZEL TRAFOLARI VE CİVARLARI.
- 19.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ALTAY MAHALLESİ, YILMAZLAR MAHALLESİ VE CUMHURİYET MAHALLESİNİN BİR KISMI, TURAN MAHALLESİNİN; AKÇAKMAK, URAY, BALTACI MAHMUT, PAZAR, YEDİEYLÜL, TÜTÜNCÜLER SOKAKLARI, ACARLAR MAHALLESİNİN; ATATÜRK BULVARI, PİYALEOĞLU, GÜNEŞ, ÖZGÜR, BOZDAĞ, HANIMELİ, ARA, AYDOĞDU, Ş. MAHMUT TUĞRUL SOKAKLARI, TURGUTLU BELEDİYESİ, REŞAT AKAN AİLE SAĞLIĞI, ALİ TAMGENÇ ÖZEL TRAFOLARI, TRAFİK SİNYALİZASYON TESİSLERİ VE ÇEVRELERİ.
- 19.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI GÖRDES MERKEZ VE TÜM MAHALLELER, MASKİ İÇME SUYU ÖZEL ABONELER
- 19.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ŞAHİNKAYA MAHALLESİ VE TEPEBAŞI MAHALLESİ