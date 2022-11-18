18 Kasım İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!
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Gediz elektrik kesintisi listesi! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 18 Kasım Cuma günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 18 Kasım günü İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 18 Kasım Cuma günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi ve Karşıyaka elektrik kesintisi olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında yaşanan elektrik kesintileri hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 18.11.2022 09:00 12:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE ATATÜRK MAHALLESİ DOĞANBEY, BEYLER SOKAKLARI, BARABAROS CADDESİ CİVARLARI
- 18.11.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YENİ KÖY MAHALLESİ KÖY İÇİ -YENİ KÖY YOLU-KÜME EVLERİ
- 18.11.2022 09:00 10:30 OG ARIZA ONARIM BAKIM VE FİZİKİ İRTİBAT NEDENİYLE FATİH MAHALLESİ ORGANİZE SANAYİ VE CİVARLARI
- 18.11.2022 09:00 17:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE BELEN-DOĞAKÖY-YANIKKÖY-HAYKIRAN-ÇUKURKÖY MAHALLELERİNİN TAMAMI VE ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER
- 18.11.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE ULUKENT 9 EYLÜL MAHALLESİ 7601, 7605, 238, 232, 179, 224, 228 SOKAKLARI, 6. CADDE, 8.CADDE VE CİVARLARI
- 18.11.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE 30 AĞUSTOS MAHALLESİ 7214, 7216, 7201 SOKAKLARI, 3.CADDE VE CİVARLARI
- 18.11.2022 09:00 10:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE BAĞARASI MAHALLESİ -FOÇA İZMİR KARAYOLU-ŞOK MARKET,A101 , 6,20, 24, 423, 423/1 ,423/2, 425, 426, 428, 430, 431, 431/1 SOKAKLAR VE CİVARLARI
- 18.11.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İSMET İNÖNÜ MH. 2040, 2042, 2043, 2046, 2051 SOKAKLAR VE ÇEVRESI
- 18.11.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TR-1 B KOLU - İNECIK MAH , İNECIK KÖYÜ BIR KISMI
- 18.11.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SÜTÇÜLER MAH. 1. ÖTEYAKA MEVKII VE CIVARLARI
- 18.11.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇINAR KÖY MAH. OVASI KIZILÜZÜM MAH. OVASI VE CIVARLARI
- 18.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ARKACILAR MAHALLESI MERKEZ SOKAK TR-1
- 18.11.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇILE MAH. ÇAKALTEPE MAH.
- 18.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÜÇ EYLÜL, EMMIOĞLU, UMURBEY, YOLÜSTÜ, GERELI, TÜRKÖNÜ, ERTUĞRUL, KURUCUOVA, KIŞLA, GERÇEKLI, BÜYÜKAVULCUK, KÜÇÜKAVULCUK, BIRGI, ÜÇKONAK, BUCAK, CEVIZALAN, HACIHASAN, KEMER MAHALLELERI
- 18.11.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURIYET MAH.EŞREF ARNA CAD.1033-5055-5056 SOKAKLAR VE CIVARLARI TR-22 C KOLU
- 18.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BALIKLIOVA, GÜLBAHÇE MAHALLELERININ BIR BÖLÜMÜDÜR
- 18.11.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATAŞEHİR MAHALLESİ,8265 - 8261 - 8262 - 8258 - 8257 - 8260/1 - 8258/4 - 8258/1 - 8258/3 SOKAKLAR VE CİVARI
- 18.11.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAZIMDİRİK MAHALLESİ,367,367/1-2-6 SOKAKLAR VE CİVARI
- 18.11.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EVKA-3 MAHALLESİ,ŞEHİTLER CADDESİ,125/19-16 SOKAKLAR VE CİVARI
- 18.11.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALİ FUAT CEBESOY MAHALLESİ,9125/23-9125/24-9125/6-9306-9499-9501-9502-9503-9506-9513-9523-9524-9531-9571 SOKAKLAR VE CİVARI
- 18.11.2022 09:30 11:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE BÖLCEK-KADIKÖY OVASI SULAMALAR VE CİVARLARI
- 18.11.2022 10:00 14:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE YAYLAYURT MAHALLESİ MAVİKENT SİTESİ VE SULAMA GRUPLARI
- 18.11.2022 11:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARABAĞLAR MAHALLESİ,5656-5667-5671-5672-5673-5673/4-5674-5676-5677-5678-5685/1-5756-5757-5757/3-5757/4-5757/6-5677-5678-5685/1-5756-5757-5757/3-5757/4-5757/6-5760-5764-5764/1-5764/2-5768-5769-5788/3-5788/5 SOKAKLAR VE CİVARI
- 18.11.2022 12:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOĞANLAR,NALDÖKEN MAHALLELERİ,ŞİMŞEK YANGIN,KADIOĞLU YEM,SURTAŞ OTO,ÖZCAN ÇİVİ, BÜYÜK OSMANOĞLULLARI DEPOLARI,AGS PARAFİN,DELTA DENİZCİLİK, UFUK ISICAM,CEMAŞ,İZMİR OTO CAM
- 18.11.2022 12:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SELVİLİ MAHALLESİ,DOSTLUK BLV.,4016-4019-4019/1-4019/2-4019/3-5770/10-5770/15-5770/16-5770/17-5770/18-5770/19-5770/2-5770/3-5770/4-5770/5-5770/6-5770/7-5770/8-5770/9-5775-5775/1 SOKAKLAR VE CİVARI
- 18.11.2022 13:00 15:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE YENİ MAHALLE VE CİVARLARI
- 18.11.2022 14:00 16:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE KOR İŞLETMESİ, ÇAMKÖY, KARAHIDIRLI OVASI SULAMALAR VE MADEN EVLERİ, ALTIN MADENİ VE CİVARLARI
- 18.11.2022 17:00 18:30 OG ARIZA ONARIM BAKIM VE FİZİKİ İRTİBAT NEDENİYLE FATİH MAHALLESİ ORGANİZE SANAYİ VE CİVARLARI
- 19.11.2022 01:00 02:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MORDOĞAN MAH. VE BÖLGESI TAMAMI
- 19.11.2022 01:00 02:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MORDOĞAN İM KÖYLER FIDERI - GÖKPINAR SITESI , KAYNARPINAR , KÖSEDERE , EĞLENHOCA , BOYABAĞI , EŞENDERE , ANBARSEKI , SAIP KÖYLERI TAMAMI , TURKCELL , TÜRK TELEKOM VERICILERI, İZSU TRAFOLARI
- 19.11.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ARAPLI OVASI TR-1 VE CİVARLARI
- 19.11.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE SALİHLER MAHALLESİ ÇEVİKKENT, YAĞMUR, KOLEJ SİTELERİ VE CİVARLARI
- 19.11.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YENİ KÖY MAHALLESİ KÖY İÇİ -KÜME EVLERİ
- 19.11.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EGEMENLİK MAHALLESİ,6106/17,6106/26 SOKAKLAR VE CİVARI
- 19.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DEMİRKÖPRÜ MAHALLESİ,ŞEHİT PİYADE TURABİ KARAGÖZ,6189/2 SOKAK VE CİVARI
- 19.11.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ESATPAŞA, UĞUR MUMCU MAHALLELERİ GAFFAR OKKAN CADDESİ, 1200, 1210, 1215, 1204, 1209, 1211, 1267, 1259, 1263, 1257, 1295, 1286/1, 1286 SOKAKLARI VE CİVARLARI
- 19.11.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MURATREİS MAHALLESİ,HATAY CADDESİ,136, 144,148, 150, 152, 153, 155, 158 SOKAKLAR VE CİVARI
- 19.11.2022 09:00 17:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE GÖLCÜK MAHALLESİ 129/3, 131, 130, 129 SOKAKLARI, VALİ KUTLU AKTAŞ CADDESİ, 428, 427, 426, 9425, 316, 424 SOKAK VE CİVARLARI
- 19.11.2022 09:00 17:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE İNCİRLİ PINAR MAHALLESİ 125, 122, 123, 127, 124, 120, 121, 118, 119, 116, 135, 133, 134 SOKAKLARI, VALİ KUTLU AKTAŞ CADDESİ VE CİVARLARI
- 19.11.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATİLLA MAHALLESİ,EŞREFPAŞA,RAKIM ELKUTLU CADDELERİ,644 SOKAKLAR VE CİVARI
- 19.11.2022 09:00 17:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE GÖLCÜK MAHALLESİ 9403, 105, 107, 104, 105, 135, 133, 132, 141, 139, 9402 SOKAKLARI, VALİ KUTLU AKTAŞ CADDESİ VE CİVARLARI
- 19.11.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MEHMET ALİ AKMAN MAHALLESİ,İNÖNÜ CADDESİ,18/1-18/2-19/2-SOKAKLAR VE CİVARI
- 19.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İNKİLAP MAHALLESİ,AKDOĞAN CADDESİ,577,575 SOKAKLAR VE CİVARI
- 19.11.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ FATİH MAHALLESİ,ÇAMLIK,SANAT,ÇAMLIK CADDELERİ,99,100,101,1178,1179,1191, 1191/1 SOKAKLAR VE CİVARI,YENKUR MOBİLYA ÜRETİM
- 19.11.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ARAPHASAN,BASIN SİTESİ,ADNAN SÜVARİ,ESERKENT,GÜNALTAY,SELVİLİ,YUNUS EMRE,BARIŞ MAHALLELERİ,POLAT CADDESİ,149,159,168,169,170,172,172/1,173, 174,108/2,108/30,175/1,177/9, 177/14,9105/1,9105/2,4019/2-5-6-8,4132,4133,4135,4136,4502,5714/1,4019/9,4019/10,4114,4117, 4123,4126,4526 SOKAKLAR,HAK KENT KOOP,HİSAR İMAM HATİP LİSESİ
- 19.11.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ESENYALI MAHALLESİ,52/53,56,70,71,73,74,74 SOKAKLAR VE CİVARI