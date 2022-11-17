Diyanet İşleri Başkanlığı 18 Kasım Cuma günü okunacak Cuma hutbesini yayınladı! Cuma'yı idrak etmeyi ve birlik beraberlik ruhunu pekiştiren Cuma Hutbesi ile Müslümanlar bilinçleniyor ve dini bilgiler konusunda farkındalıkları artıyor. İşte 18 Kasım Cuma Hutbesi tam metni

Müminleri bir araya getiren ve birlik beraberliğin feyzini almayı sağlayan Cuma Namazı, Cuma Hutbesi ile anlamlı hale geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı 18 Kasım Cuma Hutbesi ile önemli konularda bilgilendirmeler yapılırken inanlar bu konuları öğreniyor; unutulanlar hatırlanıyor.18 Kasım Cuma Hutbesi yayınlandı! 18 Kasım Cuma Hutbesi tam metni!

18 KASIM CUMA HUTBESİ

Muhterem Müslümanlar!

Ashab-ı kiramdan birisi, Peygamber

Efendimiz (s.a.s)'e gelerek "Ya Resûlallah! Bana

İslam hakkında öyle bir şey söyle ki bu konuda

başka hiç kimseye soru sorma ihtiyacı

hissetmeyeyim" dedi. Allah Resûlü (s.a.s) ona şöyle

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ettim iman a'Allah "????? ?? ?? ?????????

de, sonra da istikamet üzere ol."1

Aziz Müminler!

Cenâb-ı Hak, yaratılmışların en şereflisi olan

insanı yeryüzünde halife kılarak kendine muhatap

kabul etmiştir. Huzurlu bir hayat için onu akıl ve

irade gibi iki büyük nimetle süslemiş, peygamberler

ve kitaplar göndererek de ona dosdoğru yolu

göstermiştir. İşte bu yol, imanın rehberliğinde,

ibadet ve ahlakın güzelliğinde, sınırları bizzat Yüce

Allah tarafından çizilen ve istikamet üzere yürünen

yoldur.

Kıymetli Müslümanlar!

İstikamet, imanı, ibadeti, ahlakı, sosyal ve

ticari ilişkileri hâsılı hayatın her anını ve alanını

kuşatan bir kavramdır. İmanda istikamet, Allah'a

hiçbir şeyi ortak koşmamaktır. Allah'ın varlığına ve

birliğine, Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s)'in son

peygamber olduğuna, meleklere, peygamberlere,

kitaplara, ahirete, kaza ve kadere gönülden

inanmaktır.

İbadette istikamet, ?

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Rabbimiz! Ancak sana kulluk eder ve yalnız

senden yardım dileriz."2 ayeti gereği yalnızca

Allah'a kulluk etmektir. Bizi Rabbimizin rızasından

alıkoyacak kötülüklerden uzak durmaktır.

İbadetlerimizi, her türlü riya ve gösterişten

arındırarak sadece Allah'ın rızasını talep etmektir.

Değerli Müminler!

Cenâb-ı Allah, Kur'an-ı Kerim'de şöyle

buyurmaktadır: "Elif-lâm-mîm. İnsanlar,

imtihandan geçirilmeden, sadece 'İman ettik'

demekle bırakılacaklarını mı sanıyorlar?

Andolsun, biz onlardan öncekileri de sınamıştık.

Allah, elbette doğru olanları ortaya çıkaracaktır;

O, yalancıları da mutlaka ortaya çıkaracaktır."3

Bu ayetler bize öğretmektedir ki iman kuru

bir sözden ibaret değildir. Özümüzle sözümüzle,

tüm benliğimizle istikamet üzere yaşama gayretidir.

İstikamet, imanla verdiğimiz söze sadık

kalmaktır. Hayatımızı Cenâb-ı Hakkın emir ve

yasaklarına göre tanzim etmektir. Sevgili

Peygamberimizi gönülden sevmek, onun gibi

dosdoğru, emin ve yüce bir ahlak üzere olmaktır.

İstikamet, imanın bize yüklediği

sorumlulukların farkına varmaktır. İbadetleri

aksatmamak, anne ve babalık, eş ve evlatlık, komşu

ve akrabalık görevlerini yerine getirmektir.

???? ??? Rabbimizin, İstikamet

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"Emrolunduğun gibi dosdoğru ol."4 emrine

uygun bir ömür geçirmektir. Yalan ve hileye,

aldatma ve haksızlığa asla tevessül etmemektir.

İstikamet, Allah'ın koyduğu helal ve haram

ölçülerine titizlikle uymaktır. Edep ve iffeti, onur ve

haysiyeti muhafaza etmektir. İstikamet, daima helal

dairesinde yaşamaktır. İçki ve kumara bulaşmamak,

faiz, kul ve kamu hakkı yememektir. Hâsılı

istikamet, hesabı verilebilir bir hayat yaşamaktır.

Ne bir kimseye zarar vermek, ne de kimseden zarar

görmektir. Elinden ve dilinden emin olunan bir

Müslüman olmaktır.

Ne mutlu, hayatını iman, ibadet ve ahlak ile

süsleyenlere. Ne mutlu, ömrünü hayırlı işlerle

bereketlendirenlere. Ne mutlu, Allah'ın rızası

doğrultusunda yaşayıp istikametten ayrılmayanlara.

Aziz Müslümanlar!

Geçen hafta millet olarak terörün karanlık

yüzüne bir kez daha şahit olduk. Şu husus

unutulmamalıdır ki; vatanımıza, milletimize,

değerlerimize saldıranlar dün olduğu gibi bugün de

yarın da asla kirli emellerine ulaşamayacaktır. Terör

örgütleri ve arkalarındaki şer odakları, birlik ve

beraberliğimize, kardeşlik ve dayanışmamıza asla

zarar veremeyecektir. Bu vesileyle İstanbul'da

gerçekleştirilen bu menfur saldırıda vefat eden

kardeşlerimize Yüce Rabbimizden rahmet,

yaralılara acil şifalar, yakınlarına ve aziz

milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Cenâb-ı

Mevlâ, devletimizi ve milletimizi her türlü

kötülükten, ihanet ve şerlerden muhafaza eylesin.