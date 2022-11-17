18 Kasım Cuma Hutbesi yayınlandı! 18 Kasım Cuma Hutbesi tam metni!
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Diyanet İşleri Başkanlığı 18 Kasım Cuma günü okunacak Cuma hutbesini yayınladı! Cuma'yı idrak etmeyi ve birlik beraberlik ruhunu pekiştiren Cuma Hutbesi ile Müslümanlar bilinçleniyor ve dini bilgiler konusunda farkındalıkları artıyor. İşte 18 Kasım Cuma Hutbesi tam metni
Müminleri bir araya getiren ve birlik beraberliğin feyzini almayı sağlayan Cuma Namazı, Cuma Hutbesi ile anlamlı hale geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı 18 Kasım Cuma Hutbesi ile önemli konularda bilgilendirmeler yapılırken inanlar bu konuları öğreniyor; unutulanlar hatırlanıyor.18 Kasım Cuma Hutbesi yayınlandı! 18 Kasım Cuma Hutbesi tam metni!
18 KASIM CUMA HUTBESİ
Muhterem Müslümanlar!
Ashab-ı kiramdan birisi, Peygamber
Efendimiz (s.a.s)'e gelerek "Ya Resûlallah! Bana
İslam hakkında öyle bir şey söyle ki bu konuda
başka hiç kimseye soru sorma ihtiyacı
hissetmeyeyim" dedi. Allah Resûlü (s.a.s) ona şöyle
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ettim iman a'Allah "????? ?? ?? ?????????
de, sonra da istikamet üzere ol."1
Aziz Müminler!
Cenâb-ı Hak, yaratılmışların en şereflisi olan
insanı yeryüzünde halife kılarak kendine muhatap
kabul etmiştir. Huzurlu bir hayat için onu akıl ve
irade gibi iki büyük nimetle süslemiş, peygamberler
ve kitaplar göndererek de ona dosdoğru yolu
göstermiştir. İşte bu yol, imanın rehberliğinde,
ibadet ve ahlakın güzelliğinde, sınırları bizzat Yüce
Allah tarafından çizilen ve istikamet üzere yürünen
yoldur.
Kıymetli Müslümanlar!
İstikamet, imanı, ibadeti, ahlakı, sosyal ve
ticari ilişkileri hâsılı hayatın her anını ve alanını
kuşatan bir kavramdır. İmanda istikamet, Allah'a
hiçbir şeyi ortak koşmamaktır. Allah'ın varlığına ve
birliğine, Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s)'in son
peygamber olduğuna, meleklere, peygamberlere,
kitaplara, ahirete, kaza ve kadere gönülden
inanmaktır.
İbadette istikamet, ?
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Rabbimiz! Ancak sana kulluk eder ve yalnız
senden yardım dileriz."2 ayeti gereği yalnızca
Allah'a kulluk etmektir. Bizi Rabbimizin rızasından
alıkoyacak kötülüklerden uzak durmaktır.
İbadetlerimizi, her türlü riya ve gösterişten
arındırarak sadece Allah'ın rızasını talep etmektir.
Değerli Müminler!
Cenâb-ı Allah, Kur'an-ı Kerim'de şöyle
buyurmaktadır: "Elif-lâm-mîm. İnsanlar,
imtihandan geçirilmeden, sadece 'İman ettik'
demekle bırakılacaklarını mı sanıyorlar?
Andolsun, biz onlardan öncekileri de sınamıştık.
Allah, elbette doğru olanları ortaya çıkaracaktır;
O, yalancıları da mutlaka ortaya çıkaracaktır."3
Bu ayetler bize öğretmektedir ki iman kuru
bir sözden ibaret değildir. Özümüzle sözümüzle,
tüm benliğimizle istikamet üzere yaşama gayretidir.
İstikamet, imanla verdiğimiz söze sadık
kalmaktır. Hayatımızı Cenâb-ı Hakkın emir ve
yasaklarına göre tanzim etmektir. Sevgili
Peygamberimizi gönülden sevmek, onun gibi
dosdoğru, emin ve yüce bir ahlak üzere olmaktır.
İstikamet, imanın bize yüklediği
sorumlulukların farkına varmaktır. İbadetleri
aksatmamak, anne ve babalık, eş ve evlatlık, komşu
ve akrabalık görevlerini yerine getirmektir.
???? ??? Rabbimizin, İstikamet
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"Emrolunduğun gibi dosdoğru ol."4 emrine
uygun bir ömür geçirmektir. Yalan ve hileye,
aldatma ve haksızlığa asla tevessül etmemektir.
İstikamet, Allah'ın koyduğu helal ve haram
ölçülerine titizlikle uymaktır. Edep ve iffeti, onur ve
haysiyeti muhafaza etmektir. İstikamet, daima helal
dairesinde yaşamaktır. İçki ve kumara bulaşmamak,
faiz, kul ve kamu hakkı yememektir. Hâsılı
istikamet, hesabı verilebilir bir hayat yaşamaktır.
Ne bir kimseye zarar vermek, ne de kimseden zarar
görmektir. Elinden ve dilinden emin olunan bir
Müslüman olmaktır.
Ne mutlu, hayatını iman, ibadet ve ahlak ile
süsleyenlere. Ne mutlu, ömrünü hayırlı işlerle
bereketlendirenlere. Ne mutlu, Allah'ın rızası
doğrultusunda yaşayıp istikametten ayrılmayanlara.
Aziz Müslümanlar!
Geçen hafta millet olarak terörün karanlık
yüzüne bir kez daha şahit olduk. Şu husus
unutulmamalıdır ki; vatanımıza, milletimize,
değerlerimize saldıranlar dün olduğu gibi bugün de
yarın da asla kirli emellerine ulaşamayacaktır. Terör
örgütleri ve arkalarındaki şer odakları, birlik ve
beraberliğimize, kardeşlik ve dayanışmamıza asla
zarar veremeyecektir. Bu vesileyle İstanbul'da
gerçekleştirilen bu menfur saldırıda vefat eden
kardeşlerimize Yüce Rabbimizden rahmet,
yaralılara acil şifalar, yakınlarına ve aziz
milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Cenâb-ı
Mevlâ, devletimizi ve milletimizi her türlü
kötülükten, ihanet ve şerlerden muhafaza eylesin.