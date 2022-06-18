18 Haziran 2022 Tv 2 Yayın Akışı 18 Haziran 2022 Cumartesi günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var? Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TV 2 YAYIN AKIŞI 01:30 Kelime Oyunu 02:30 Akasya Durağı 04:00 Merhamet 05:40 Müzik 06:00 Ihlamurlar Altında 07:45 Tatlı İntikam 10:00 İş Dünyası 11:15 Nursel'le Evin Tadı 12:30 Rehber 14:00 Çok Gezenti 15:30 Çocuklar Duymasın 19:45 Kelime Oyunu 21:15 Ben Bilmem Eşim Bilir 23:45 Kanıt InterSinema.com / TV TV Haberler

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