18 Haziran 2022 Trt1 Yayın Akışı
InterSinema.com - TV
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18 Haziran 2022 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
02:20 Pencap'a Asla Dönmeyeceğim
04:50 Türkiye'nin Mutfağı
06:35 Kalk Gidelim
10:25 Doru
12:05 Kasaba Doktoru
15:30 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
20:00 Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu
23:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
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