18 Haziran 2022 Trt1 Yayın Akışı 18 Haziran 2022 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var? Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT1 YAYIN AKIŞI 02:20 Pencap'a Asla Dönmeyeceğim 04:50 Türkiye'nin Mutfağı 06:35 Kalk Gidelim 10:25 Doru 12:05 Kasaba Doktoru 15:30 Gönül Dağı 19:00 Ana Haber 20:00 Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu 23:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi InterSinema.com / TV TV Haberler

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