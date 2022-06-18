18 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı 18 Haziran 2022 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var? Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 02:00 2021-2022 Sezonu Derleme 04:05 FIFA Magazin 04:30 Futbol Gecesi 06:58 İstiklal Marşı 07:00 A Milli Futbol Takımı Özetler 07:50 Özel Dosya 08:00 2021 - 2022 Sezonu Derleme 08:50 Özel Dosya 09:00 Orhan Ayhan'la 09:30 2021 - 2022 Sezonu Derleme 09:55 Spor Takvimi 10:00 Spor Bülteni 10:55 Spor Takvimi 11:00 Yüz Yüze Futbol 12:30 2021 - 2022 Sezonu Derleme 13:00 Spor Bülteni 14:00 Gündem Futbol Transfer 16:00 Spor Bülteni 17:00 Spor Haftasonu 18:25 Slovakya - Fransa 20:30 Spor Bülteni 20:55 Türkiye - Hırvatistan 23:00 Spor Bülteni 23:30 Set Sayısı 23:55 Almanya - Türkiye InterSinema.com / TV TV Haberler

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