18 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı
InterSinema.com - TV
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18 Haziran 2022 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
02:00 2021-2022 Sezonu Derleme
04:05 FIFA Magazin
04:30 Futbol Gecesi
06:58 İstiklal Marşı
07:00 A Milli Futbol Takımı Özetler
07:50 Özel Dosya
08:00 2021 - 2022 Sezonu Derleme
08:50 Özel Dosya
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 2021 - 2022 Sezonu Derleme
09:55 Spor Takvimi
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Yüz Yüze Futbol
12:30 2021 - 2022 Sezonu Derleme
13:00 Spor Bülteni
14:00 Gündem Futbol Transfer
16:00 Spor Bülteni
17:00 Spor Haftasonu
18:25 Slovakya - Fransa
20:30 Spor Bülteni
20:55 Türkiye - Hırvatistan
23:00 Spor Bülteni
23:30 Set Sayısı
23:55 Almanya - Türkiye
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