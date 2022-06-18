18 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı - Haberler

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18 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı

InterSinema.com - TV
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18 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı

18 Haziran 2022 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

02:00 2021-2022 Sezonu Derleme

04:05 FIFA Magazin

04:30 Futbol Gecesi

06:58 İstiklal Marşı

07:00 A Milli Futbol Takımı Özetler

07:50 Özel Dosya

08:00 2021 - 2022 Sezonu Derleme

08:50 Özel Dosya

09:00 Orhan Ayhan'la

09:30 2021 - 2022 Sezonu Derleme

09:55 Spor Takvimi

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Takvimi

11:00 Yüz Yüze Futbol

12:30 2021 - 2022 Sezonu Derleme

13:00 Spor Bülteni

14:00 Gündem Futbol Transfer

16:00 Spor Bülteni

17:00 Spor Haftasonu

18:25 Slovakya - Fransa

20:30 Spor Bülteni

20:55 Türkiye - Hırvatistan

23:00 Spor Bülteni

23:30 Set Sayısı

23:55 Almanya - Türkiye

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