18 nerenin plakası, 18 hangi ilin plakası? merak ediliyor. 81 il yer almaktadır. 18. sırada bulunan şehrimiz ise Ç harfiyle başlıyor. Plaka kodları otomobil taşıtlarında kullanılmaktadır. Peki 18 hangi ilin plakası? 18 nerenin plakası, hangi şehir? İşte detaylar...

18 HANGİ İLİN PLAKASI?

18 Çankırı'nın plakasıdır. Yani arabalarda, otomobillerde, kamyonlarda, motosikletlerde vb. taşıtlı araçlarda plaka kodu 18 olanlar Çankırı iline ait demektir.

Ayrıca 18 plaka kodunun yanındaki bazı harfler de Çankırı'nın ilçelerini simgelemektedir. Yani 18 plaka koduna sahip bir aracın plakasının ortasındaki harflerine bakılarak Çankırı'nın hangi ilçesine ait onu öğrenebiliyoruz.

ÇANKIRI İLÇELERİNE AİT PLAKA KODLARI VE HARFLERİ

Çankırı'nın plaka kodu 18'dir. Ek olarak plakada 18 numarasının hemen sağında yer alan harflere bakılarak da o araç Çankırı'nın hangi ilçesinden çıkmadır onu bulabiliyoruz. Şimdi ilçe bazında Çankırı merkez ve ilçelerinin plaka koduna ait harflerini paylaşalım:

Çankırı Merkez ilçesi plaka kodu harfleri:

18 AC 001 - 18 AZ 999 aralığında,

18 DA 001 - 18 DF 999 aralığında ve

18 T 0001 - 18 T 9999 aralığında yer alır.

Çankırı Kurşunlu ilçesi plaka kodu harfleri:

18 KU 001 - 18 KZ 999 aralığında yer alır.

Çankırı Çerkeş ilçesi plaka kodu harfleri:

18 LA 001 - 18 LZ 999 arasında yer alıyor.

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