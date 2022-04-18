(18. Gece Namazı) Ramazan ayının 18. gecesi teravihten sonra kılınacak olan namaz ve tarifi nedir? Ramazan'ın 18. gecesi namazı ve kılınışı!

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte vatandaşlar teravih namazından sonra kılınabilecek nafile namazlar nelerdir merak ediyor. Sizlere 18. gece nafile namazını ve tarifini paylaşacağız. Peki, Ramazan ayının 18. gecesi teravih ve vitirden sonra hangi namaz kılınır? Ramazan'ın on beşinci gecesi teravihten sonra kılınacak olan namaz hangisidir?

BUGÜN RAMAZAN AYININ KAÇINCI GECESİ?

Bugün 18 Nisan Pazartesi'yi 19 Nisan Salı'ya bağlayan gece Ramazan ayının 18. gecesidir. 18. gece namazı ve tarifi aşağıda verilmiştir.

RAMAZAN AYININ 18. GECESİ NAMAZI (TERAVİHTEN SONRA KILINACAK NAMAZ)

- Her rekatta Fatiha Suresi'nden sonra 3 kere İhlas, 2 kere de Felak ve Nas sureleri okuyarak 12 rekat kılan kişi, Hakk Te'ala kendisinden razı olduğu halde peygamberlerle beraber haşrolunur.

(Kaynak : Eyyub ibnü' Abdillah, Fezailüş-şühur, Süleymaniye Kütüphanesi, Reşid Efendi)

Nafile Namazın Kısaca Tarifi:

Namaz 12 rekat olacak. Okunacaklar şöyle: