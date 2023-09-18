18 Eylül Resmi Gazete Yüksek Hakem Kurulu'na yeni atamaları ve Resmi Gazete bugünün kararları neler olduğunu merak ediliyor. 18 Eylül günü yayınlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir. Peki, 18 Eylül Resmi Gazete yayınlandı! Yüksek Hakem Kurulu'na yeni atamalar belli oldu mu? Resmi Gazete bugünün kararları neler?

Yüksek Hakem Kurulu'na yeni atamalar belli oldu mu ve Resmi Gazete atama kararları gündeme geliyor. 18 Eylül tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler olduğu ve 18 Eylül günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. 18 Eylül Resmi Gazete yayınlandı! Yüksek Hakem Kurulu'na yeni atamalar belli oldu mu? Resmi Gazete bugünün kararları neler? Detaylar haberimizdedir…

YÜKSEK HAKEM KURULU'NA YENİ ATAMALARI RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

Yüksek Hakem Kurulu'na yeni atamalar belli oldu. Uğur Kızılca asil üye, Mevlüt Sadi Su ve Alaaddin Coşkun ise yedek üye olarak seçilmiştir. Buna göre atamalar, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 54'üncü maddesi gereğince yapıldı.

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER? PAZARTESİ CUMHURBAŞKANI KARARLARI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Kocaeli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

–– Kocaeli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2023/25)

–– Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/16)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2023/26)

İLAN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri