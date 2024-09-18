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18 Eylül 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 18 Eylül Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!

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Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 18 Eylül 2024 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 18 Eylül 2024 günü yayınlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir . Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, 18 Eylül 2024 Resmi Gazete bugünün kararları neler?

18 Eylül 2024 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 18 Eylül 2024 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 18 Eylül 2024 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI

–– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Kararlar

YÖNETMELİKLER

–– Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

–– Bahçeşehir Üniversitesi Ahşap Yapı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Bahçeşehir Üniversitesi Rekabet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi Entegratörleri Hakkında Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 18/4/2024 Tarihli ve 2021/5135 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 16/5/2024 Tarihli ve 2020/14649 Başvuru Numaralı Kararı

DANIŞTAY KARARLARI

–– Danıştay İkinci Dairesine Ait Kararlar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

TÜMÜ

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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