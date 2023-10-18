Masterchef 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 18 Ekim dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Bugünkü mücadeleyi kim kazandı merak edildi. Peki, Masterchef 18 Ekim Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kimler kazandı? İşte detaylar...

18 Ekim Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Masterchef 2023 Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Masterchef bugün kazananı kim?

Masterchef haftanın son dokunulmazlığını kim kazandı, açıklandı mı? Masterchef mavi takım mı kazandı? Masterchef kırmızı takım mı kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef hangi isimler kazandı? günün merak edilen konuları arasında geliyor.

HAFTANIN KADROLARI

Masterchef 16. hafta kadrolar:

Mavi Takım : Alican (K), Kıvanç, Metin, Barbaros, Azize, Sergen, Dilara, Esra, Tanya

Kırmızı Takım : Barış (K), Tahsin, Hasan, Eren, Ayaz, Tolga, Cemre, Batuhan

MASTERCHEFDÜN NE OLDU?

17 Ekim MasterChef takım oyununu Kırmızı Takım kazandı. Dokunulmazlık oyunu ise Metin kazandı.

18 Ekim MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

18 Ekim MasterChef dokunulmazlık oyunu ve takımoyunu henüz sona ermedi.

MASTERCHEF 2023 ANA KADRODA KİMLER VAR?

Azize

Suna

Eda

Batuhan

Hasan

Sefa

Tanya

Esra

Eray

Barbaros

Sergen

Barış

Tahsin

Dilara

Kıvanç

Çağatay

Ayaz

Gamze

Tolga

Alican