18 Ekim İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi!

İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? 18 Ekim Salı günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 18 Ekim'de İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul'da Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar, Pendik ve Ümraniye olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi...

İstanbul elektrik kesintisi listesi ve BEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 18 Ekim Salı günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar, Pendik ve Ümraniye olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri şu ilçelere göre haberimizde yer almaktadır. İşte İstanbul elektrik kesintileri:

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ



NO: 33856318

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ZAFER mah ADİLE NAŞİT, DOĞAN ARASLI sk bölgelerinde 18/10/2022 00:00:00 - 18/10/2022 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 33818276

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah BAĞLARÇEŞME sk / PINAR mah 1491., 1492., 1495., 1496., 1497., SİVAS KONGRE sk bölgelerinde 18/10/2022 09:00:00 - 18/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 33992316

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 785., 789., 792., 794., 795., 796., 797., 799., 800., 801., 802., 803., 803/2. ÇIKMAZ, 804., AKSEKİ, BAHÇELER, KARAOĞLANOĞLU sk bölgelerinde 18/10/2022 09:00:00 - 18/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34024335

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.GELİNCİK, 1.GÜNDOĞDU, 1.LİMON, 3.GÜL, ZEYNEBİYE, ÖZGE sk bölgelerinde 18/10/2022 00:00:00 - 18/10/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 33990317

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-YEŞİLOVA mah 2.AŞIK VEYSEL, FEVZİ ÇAKMAK sk bölgelerinde 18/10/2022 09:00:00 - 18/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 33817480

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah 18 SEKBANLAR, AHMET SELAHATTİN, AĞA YOKUŞU, DEFTER EMİNİ, FEVZİYE, GENÇTÜRK, MİMARBAŞI, YEŞİLTULUMBA, ŞİRVANİZADE sk bölgelerinde 18/10/2022 00:00:00 - 18/10/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 33818229

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah YENİKAPI KUMSALI sk bölgelerinde 18/10/2022 03:00:00 - 18/10/2022 04:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 33818230

ISTANBUL FATİH ilce -AKSARAY mah sk İSTANBUL FATİH ilce -AKSARAY mah sk bölgelerinde 18/10/2022 03:00:00 - 18/10/2022 04:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 33818237

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah ATMACA, BAŞBAKİ, BEKARBEY, DAVUTPAŞA İSKELESİ, KÜÇÜK LANGA, MÜVERRİH NAİMA, ORG. ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN, SULU BOSTAN sk / CERRAHPAŞA mah HELVACI TAHSİN, HORASANCI HASAN ÇIKMAZI, KASAP İLYAS CAMİİ, MİHRİ HATUN, ORG. ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN, SAMATYA SAHİLİ, TREN YOLU ÇIKMAZI sk bölgelerinde 18/10/2022 03:00:00 - 18/10/2022 04:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 33818236

KISALTILMIS ADRES: İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah sk / CANKURTARAN mah sk / CERRAHPAŞA mah sk / HASEKİ SULTAN mah sk / HOCA GIYASETTİN mah sk / KOCA MUSTAFAPAŞA mah sk / MEVLANAKAPI mah sk / MOLLA GÜRANİ mah sk / MUHSİNE HATUN mah sk / MİMAR HAYRETTİN mah sk / SEYYİD ÖMER mah sk / SÜMBÜL EFENDİ mah sk / SİLİVRİKAPI mah sk / TOPKAPI mah sk / İSKENDERPAŞA mah sk / ŞEHREMİNİ mah sk bölgelerinde 18/10/2022 03:00:00 - 18/10/2022 04:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 33818231

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah ATMACA, BAŞBAKİ, BEKARBEY, DAVUTPAŞA İSKELESİ, KÜÇÜK LANGA, MÜVERRİH NAİMA, ORG. ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN, SULU BOSTAN sk / CERRAHPAŞA mah HELVACI TAHSİN, HORASANCI HASAN ÇIKMAZI, KASAP İLYAS CAMİİ, MİHRİ HATUN, ORG. ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN, SAMATYA SAHİLİ, TREN YOLU ÇIKMAZI sk bölgelerinde 18/10/2022 03:00:00 - 18/10/2022 04:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 33781316

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-DERVİŞ ALİ mah ABACI ARALIĞI, FEVZİPAŞA, KALEBOYU sk / KARAGÜMRÜK mah ADNAN MENDERES VATAN, ATA, DR. ALİ İSMET GENÇER, DUMLUPINAR, HACI MUHİDDİN CAMİİ, HOCA MURAT, KAKAVA, KALEBOYU, KEÇECİ MEYDANI, KURU ÇINAR, MUHTAR MUHİDDİN, NEYZENLER, NİYAZİ MISRİ, PROF. NACİ ŞENSOY, SARMAŞIK, SERVER BEDİ, VİRAN ODALARI, ZEYNELAĞA, ZEYNELAĞA ÇIKMAZI, ÇALI ÇIKMAZI, ÇINARLI BOSTAN, ÇORAPSIZ KADI ASKER, ÖZGÜR, ÖZGÜVEN sk bölgelerinde 18/10/2022 09:00:00 - 18/10/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 33675319

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah MENEKŞE, NAMIK KEMAL sk bölgelerinde 18/10/2022 09:00:00 - 18/10/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 33675322

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah ASLI, DÜNDAR, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), SEREZLİ, TAVLA sk bölgelerinde 18/10/2022 09:00:00 - 18/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 33767317

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah LALE, ÜMİT sk bölgelerinde 18/10/2022 09:00:00 - 18/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.