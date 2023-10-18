18 Ekim 2023 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 18 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! 32343 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!

Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 18 Ekim 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 18 Ekim 2023 günü yayınlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir . Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, 18 Ekim 2023 Resmi Gazete bugünün kararları neler?

18 Ekim 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 18 Ekim 2023 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 18 Ekim 2023 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI