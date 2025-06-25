18 aylık bebeği yere fırlatıp komaya sokan adam kimdir? Olay nerede oldu?

18 aylık bebeği yere fırlatıp komaya sokan adam kimdir? Olay nerede oldu?
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18 aylık bebeği yere fırlatıp komaya sokan adam kimdir sorusu, Rusya'da yaşanan vahşi saldırının ardından gündemin en çok konuşulan konuları arasında yer aldı.

18 aylık bebeği yere fırlatıp komaya sokan adam kimdir sorusu kadar, olayın yaşandığı yer ve bebeğin durumu da merak konusu oldu. Rusya'nın başkenti Moskova'daki Şeremetyevo Havalimanı'nda gerçekleşen olayda, Belarus vatandaşı Vladimir Vitkovski isimli adam, İran'dan gelen bir ailenin 18 aylık bebeğine akıl almaz bir şekilde saldırdı. Peki, 18 aylık bebeği yere fırlatıp komaya sokan adam kimdir? Olay nerede oldu?

18 AYLIK BEBEĞİ YERE FIRLATIP KOMAYA SOKAN ADAM KİMDİR?

Moskova'daki Şeremetyevo Havalimanı'nda insanlık dışı bir olay yaşandı. 31 yaşındaki Belarus vatandaşı Vladimir Vitkovski, hiçbir neden olmaksızın 18 aylık bir erkek bebeği baş üstü yere fırlatarak ağır yaraladı. Olay, 25 Haziran 2025 tarihinde Moskova'daki Şeremetyevo Havalimanı'nda yaşandı. İran'daki savaş ortamından kaçarak annesiyle birlikte Rusya'ya sığınan minik çocuk, geliş salonunda beklerken hiçbir neden olmaksızın bu vahşi saldırıya maruz kaldı.

Vitkovski'nin olay anında etrafı kolaçan ettiği, ardından 18 aylık bebeği aniden yerden kaldırarak baş üstü sert bir şekilde yere fırlattığı belirtildi. Bu dehşet verici anlar havaalanı güvenlik kameralarına yansıdı. 18 aylık bebeği yere fırlatıp komaya sokan adam kimdir sorusunun yanıtı kadar, saldırının nedeni de kamuoyunda tartışma konusu oldu.

Saldırı anında bebeğin hamile annesi bagaj bandında bebek arabasını almaya çalışıyordu. Çığlıkları duyan bir yolcu hemen bebeğin yanına koşarak onu yerden aldı. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde kafatasında kırıklar ve omurilik zedelenmeleri tespit edilen bebek komaya girdi.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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