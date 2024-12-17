18 Aralık okullar tatil mi?

Öğrenciler ve veliler, 18 Aralık'ta okullar tatil mi sorusunun yanıtını arıyor. Bazı bölgelerde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği öngörülüyor. Bu durum, özellikle Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve valilikler tarafından alınacak kararları daha da önemli hale getiriyor. 18 Aralık'ta okulların tatil olup olmayacağına dair resmi duyurular henüz netleşmedi. Ancak, hava durumu tahminleri ve beklenen kar yağışı nedeniyle bazı illerde eğitime ara verilebileceği belirtiliyor. Peki, hangi illerde okullar tatil olacak? İşte detaylar…

18 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ?

18 Aralık'ta okulların tatil olup olmayacağına dair resmi duyurular henüz netleşmedi.