18 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Ankara'da hava nasıl olacak? 18 Aralıktarihi için Ankara'nın hava durumu tahminleri açıklandı. Ankara'da bu tarihlerde havanın nasıl olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Günlük ve 5 günlük hava durumu tahminlerine göre, Ankara'da önümüzdeki günlerde beklenen hava koşullarına dair detaylı bilgi haberimizde yer alıyor. Peki, 18 AralıkÇarşamba günü Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

ANKARA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre 18 Aralık Ankara hava durumu soğuk ve yer yer yağışlı geçecek. Gün içerisinde hava sıcaklıklarının ortalama 5-7 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Özellikle sabah saatlerinde sis ve puslu bir hava etkili olacak.

Ankara'da akşam saatlerinde ise hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilir. Yetkililer, sürücüleri don olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan raporlara göre, Ankara'da 5 günlük hava durumu şu şekilde;