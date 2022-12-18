18 Aralık 2022 Trt1 Yayın Akışı TV Haberleri 18 Aralık 2022 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var? Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT1 YAYIN AKIŞI 00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi 01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı 02:00 3'te 3 03:00 Teşkilat 05:25 Kapanış 06:35 Kalk Gidelim 08:30 Uyanış: Büyük Selçuklu 11:45 Enine Boyuna 13:00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye 14:05 Kasaba Doktoru 16:30 Ana Haber 16:55 Kapanış Töreni 17:05 Kupa Saati 18:00 Arjantin - Fransa 20:00 Kupa Töreni 20:30 Teşkilat Kaynak: InterSinema.com / TV TV Haberler

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