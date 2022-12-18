18 Aralık 2022 TRT spor Yayın Akışı
TV Haberleri
18 Aralık 2022 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 Dünya Kupası Özetler
02:50 Spor Toto 1. Lig Özetler
02:55 Spor Takvimi
03:00 Arjantin - Hırvatistan
04:45 Dünya Kupası Derlemeler
04:55 Spor Takvimi
05:00 İleri Üçlü
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Fransa - Fas
08:45 Dünya Kupası Derlemeler
08:55 Spor Takvimi
09:00 Dünya Kupası Özetler
09:15 Spor Takvimi
09:20 Orhan Ayhan'la
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 TBMM-TV
14:00 TBMM-TV
18:00 Spor Haftasonu
18:55 Eyüpspor - Dyorex Boluspor
21:00 Kupa Saati
23:00 Spor Artı