18 Aralık 2022 Kanal d Yayın Akışı
TV Haberleri
18 Aralık 2022 Pazar günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:30 Köpek Balığı İstilası 2
02:00 Hayatın Tatlı Yanı
03:30 Müzik Arası
04:30 Kavak Yelleri
07:00 Küçük Ağa
09:30 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Arda ile Omuz Omuza
14:00 Yargı
16:15 Üç Kız Kardeş
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Yargı