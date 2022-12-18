18 Aralık 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı
TV Haberleri
18 Aralık 2022 Pazar günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Spor Gecesi
01:00 Trabzonspor - A. Konyaspor
03:00 B.giresunspor - İstanbulspor
05:00 Spor Gecesi
06:00 Fta Antalyaspor-v.karagümrük
07:45 1 Yıldız 10 Gol
08:00 Süper Lig Maç Özetleri
09:00 Gamer
10:00 Bein Hafta Sonu
12:00 İstatistik Bankası
12:30 Y. Yozgatspor - Fenerbahçe
14:00 A. Hatayspor - M. Başakşehir
15:45 Süper Lig Haftanın Golleri
16:00 Fenerbahçe - Dg Sivasspor
17:45 Süper Lig Haftanın Golleri
18:00 Galatasaray - Beşiktaş
19:45 1 Yıldız 10 Gol
20:00 Süper Lig Maç Özetleri
21:00 Dünyanın Kupası
22:00 Süper Hikayem
23:00 İstatistik Bankası
23:30 Süper Lig Haftanın Golleri
23:45 1 Yıldız 10 Gol