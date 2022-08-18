18 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!
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Gediz elektrik kesintisi listesi! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 18 Ağustos Perşembe günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 18 Ağustos'ta İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 18 Ağustos Perşembe günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi ve Karşıyaka elektrik kesintisi olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında yaşanan elektrik kesintileri hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 18.08.2022 02:00 02:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ FATİH,BARBAROS,KEMAL REİS,KILIÇ REİS,MECİDİYE,MİTHAT PAŞA,SÜNER,YEŞİLTEPE,ÇAHABEY, GÜNGÖR, BAHÇELİEVLER,ALTINTAŞ MAHALLELERİ
- 18.08.2022 05:00 08:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KUŞÇULAR,ALTINTAŞ,İÇMELER,TORASAN,YAĞCILAR,DEMIRCILI,GÜLBAHÇE,BALIKLIOVA,BARBAROS,KADIOVACI,ZEYTINLER,ZEYTINELI,UZUNKUYU,BIRGI,NOHUTALAN MAHALLELERIDIR.
- 18.08.2022 06:00 08:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE ALANİÇİ, KARAORMAN, ÇALTI MAHALLELERİ VE CİVARLARI
- 18.08.2022 09:00 10:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ESENLİK MAHALLESİ,ORDU,Ş.KARADUMAN CADDESİ,9033-9056-9209/1-9210 SOKAKLAR VE CİVARI
- 18.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEVGİ MAHALLESİ,ESKİİZMİR CADDESİ,4604-4605-4606-4607-4608-4609-4610-4611-4628-9121/1-9131-9131/8 SOKAKLAR VE CİVARI
- 18.08.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BARBAROS,ATİLLA,ALTINTAŞ MAHALLELERİ,HALİL RIFAT PAŞA CAD. NİN 340 SK.İLE 346 SK ARASI, İNÖNÜ CADDESİ,İNÖNÜ CADDESİNİN 304 SK.İLE 300,341 SK.ARASI,340,362,363,364,365,366,340,341, 342,343,344,346,352,361,362, 364,365, 367, 368 SOKAKLAR VE CİVARI
- 18.08.2022 09:00 17:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE YENİ MAHALLESİ HÜRRİYET CADDESİ, CENGİZ TOPEL CADDESİ VE CİVARLARI
- 18.08.2022 09:00 12:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ÇAKMAKLI MAHALLESİ TAMAMI, HACIMEHMET ÇİTLİĞİ TAMAMI VE CİVARLARI
- 18.08.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ,694/38,694/7,694/6 254A GRUBU SOKAK VE CİVARI
- 18.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE FEVZİPAŞA MAHALLESİ TAMAMI VE CİVARLARI
- 18.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE MEHMET ÖCAL TRAFO
- 18.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE VAHAP ÜNLÜ TR 2
- 18.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE BAKİ ZEYBEK GRUBU
- 18.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ÇAĞLAN MAHALLESİ
- 18.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE SAMANLIK MAHALLESİ
- 18.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YENİCE MAHALLESİ
- 18.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KABAKUM +18 VİLLALARI VE CİVARI
- 18.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE CUMHURİYET MAH. HASAN TAHSİN VE UĞUR MUMCU CADDELERİ VE CİVARI
- 18.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE CUMHURİYET MAH. UĞUR MUMCU CADDESİ VE CİVARI
- 18.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE CUMHURİYET MAH. UĞUR MUMCU CADDESİ 396,398 SOKAKLAR VE CİVARLARI
- 18.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE CUMHURİYET MAH. 411,415,407 SOKAKLAR VE CİVARI
- 18.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE CUMHURİYET MAH. 445,442,447,436 SOKAKLAR VE CİVARI
- 18.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE BAĞARASI MAHALLESİNİN TAMAMI, YLDIZ SOĞUTMA ÖZEL TR, ÖZLEM AKPINAR ÜNLÜ ÖZEL TR, İZSU HACIVELİ İÇME SUYU ÖZEL TR, FOK SU ÜRÜNLERİ ÖZEL TR, İZ-SU BAĞARASI ARITMA ÖZEL TR, GÜBRE FAB. ÖZEL TR, EGE YORNUK DANTEL NAKIŞ ÖZEL TR, KETENCİ TEKSTİL ÖZEL TR, AVNİ YAVUZ ÖZEL TR, YAKUP ERSAYIN ÖZEL TR, VEDAT ÇITAK, HALİL ÇITAK ÖZEL TR, AYGEM ELEKTRİK ÖZEL TR, NEZİH GÜRSU ÖZEL TR, ZEYTİN KOOP. ÖZEL TR, Ç.ÇETİN-M.ZEYBEK ÖZEL TR VE CİVARLARI
- 18.08.2022 09:00 12:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE GERENKÖY MAHALLESİ, GEMİ GRUP ÖZEL TR, İZSU ESKİ FOÇA POMP. ÖZEL TR, İZSU ARITMA ÖZEL TR, İBRAHİM ÇİFTÇİ ÖZEL TR, FARUK BALTA ÖZEL TR, MEHMET AKİF UYLUKÇU ÖZEL TR, MÜSLİM SAĞSÖZ ÖZEL, YEĞENLER TARIM ÜRÜNLERİ ÖZEL TR, TÜLİN ESMERGÜL KARAMAN ÖZEL TR, HÜSEYİN ERKİN ÖZEL TR, ALPEL ONUL ÖZEL TR, MALTEPE İÇME SUYU ÖZEL TR, EGE TAVUKÇULUK-1 ÖZEL TR, MEGE GIDA ÖZEL TR, HASKALE MİMARLIK ÖZEL TR, EGE TAVUKÇULUK-2 ÖZEL TR, HALİL KIRLI ÖZEL TR, İZSU POMPA ÖZEL TR VE CİVARLARI
- 18.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE TÜRKELLİ YILDIRIM MAHALLESİ ESKİ FOÇA YOLU SOKAK, ÇANAKKALE ASFALTI, 35/10, 35/9, 35/8 SOKAKLARI VE CİVARLARI
- 18.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ASARLIK GÖL PARK YEŞİLPINAR MAHALLESİ ŞAİR MEHMET AKİF ERSOY CADDESİ, 9311, 9305, 9308 , 318, 441, 429, 317, 322 SOKAKLARI VE CİVARLARI
- 18.08.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GERMIYAN MAHALLESI ESKI DOSTLAR SITESI, GERMIYAN EVLERI, 27008, 27009, 27012, 27036, 27037 SOKAKLAR VE ÇEVRESI
- 18.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KALEKÖY MAH. TEKBIÇAKLAR, SOLAKLAR MAHALLELERI TAMAMI, SARIKAYA MERGE, HALILLER ÜMMETÇAVUŞLAR, YENIEGELILER VE CIVARLARI
- 18.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MERSINLIDERE, SIRIMLI MAHALLELERININ TAMAMI, HALILLER MAHALLESININ DAVULCULAR, AKKEÇILI VE ÇAKICILAR SOKAK VE CIVARLARI
- 18.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KUYUCAK MAH.
- 18.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DEREKÖY MAH.
- 18.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKÇAKÖY MAH.
- 18.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BIRGI MAH. DÜDÜKÇÜ DERESI MEVKII
- 18.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MURATBEY MAHALLESI SEYIT GEZICI,APTI EREL CADDELERI,3576,3637,3653,35780,3575,3658 SOKAKLAR VE CIVARI
- 18.08.2022 09:00 09:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MURATBEY MAHALLESI SEYIT GEZICI,APTI EREL CADDELERI,3576,3637,3653,35780,3575,3658,3595, 3599, 3589, 3596, 3623 SOKAKLAR VE CIVARI
- 18.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BOSTANLI MAHALLESİ,1775,1783,1774 - CENGİZ KOCATOROS ( KAPI NO 94 - 96 ) - 1771 SOKAKLAR VE CİVARI
- 18.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BOSTANLI MAHALLESİ,1783,1735,1771 SOKAKLAR VE CİVARI
- 18.08.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURİYET MAHALLESİ,6713 -6715 SOKAKLAR VE CİVARI
- 18.08.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURİYET MAHALLESİ,6719 - 6645/3 - 6645/4 SOKAKLAR VE CİVARI
- 18.08.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURİYET MAHALLESİ,6720-6721-6722 SOKAKLAR VE CİVARI
- 18.08.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHÇELİEVLER MAHALLESİ,1851/2-1851/3-1851/6 SOKAKLAR VE CİVARI
- 18.08.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DEMİRKÖPRÜ MAHALLESİ,6182 SOKAK VE CİVARI
- 18.08.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATIF BEY MAHALLESİ,FERUDUN PÖZÜT CADDESİ,11/3,63,70 SOKAKLAR VE CİVARI
- 18.08.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YALI MAHALLESİ,MİTHATPAŞA CADDESİ,139,137,135,141,262,252,145,248,242,129, - 117, 236,143,268 SOKAKLAR VE CİVARI
- 18.08.2022 09:30 17:30 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE HATUNDERE FOÇA YOLU, ESKİ FOÇA YOLU SOKAKLARI VE CİVARLARI
- 18.08.2022 09:30 17:30 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ASARLIK ZEYTİNLİK MAHALLESİ 9001, 9003, 9002, 9003, 9004, 9005, 9005/1 SOKAKLARI VE CİVARLARI
- 18.08.2022 10:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İNKILAP MAHALLESİ,KOŞUYOLU,CEMİL ŞEBOY CADDELERİ,348,504/2 SOKAK VE CİVARLARI
- 18.08.2022 10:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EMMIOĞLU VE UMURBEY MAHALLELERI MERCAN,AHMET HAŞIM,EMETI,YUMURTACI,OZAN SOKAKLAR AYRICA MILLET VE İSTASYON CADDELERI KISMEN
- 18.08.2022 10:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEYREKLI VE KARAKOVA MAHALLELERI
- 18.08.2022 10:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BARIŞ MAHALLESİ,ADNAN KAHVECİ CADDESİ,366,349,351 SOKAK VE CİVARLARI
- 18.08.2022 10:30 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ESENLİK MAHALLESİ YILDIZ, MIZRAKLI,AND,POLAT CADDELERİ,9027-9050 SOKAKLAR VE CİVARI
- 18.08.2022 12:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARABURUN İM - YENILIMAN FIDERI - MERKEZ MAH. DENIZ LOJMANLARI , İZSU , 2. FILO LOJMANLARI , YILDIZ TEPE , PANORAMA , YENILIMAN MEVKII TAMAMI , AKÇAKILISE TAMAMI , TEPEBOZ , BOZKÖY , NIHAT ALAKUŞ
- 18.08.2022 12:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARABURUN İM KÜÇÜKBAHÇE FIDERI -- HASSEKI , SARPINCIK , HAMZABÜKÜ , PARALAK, BADEMBÜKÜ, KÜÇÜKBAHÇE ,SALMAN, EĞRILIMAN MAH, BÜYÜK KENT SITESI, YENILIMAN BIR KISMI
- 18.08.2022 12:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇILE ÇAKALTEPE MAH
- 18.08.2022 12:30 13:30 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE SAMURLU MAHALLESİNİN TAMAMI
- 18.08.2022 13:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ESENLİK MAHALLESİ,MIZRAKLI,ORDU CADDELERİ,9035-9041 SOKAKLAR VE CİVARI
- 18.08.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YEŞİLTEPE MAHALLESİ,HALİL RIFAT PAŞA CADDESİ,401,403,350,351,393,402 SOKAKLAR,MİTHATPAŞA CADDESİ,SABANCI KÜLTÜR MRK.
- 18.08.2022 14:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ALİAĞA YENİ MAHALLE, 523, 525, 591, 602, 606, 607, 1007, 818, 819, 820, 821, 822, 834, 981, 985, 669, 670, 677, 676, 678, 698, 699, 700 SOKAKLARI, ÇAMLIK CADDESİ, 515, 517, 520, 537 SOKAKLARI, ABDİ İPEKÇİ, CENGİZ TOPEL, MEHMET AKİF, RUMELİ CADDELERİ, KÜLTÜR MAHALLESİ 314, 315, 317, 322 SOKAKLARI, FEVZİ PAŞA CADDESİ, KAZIM ONARAN, KAZIM İRFAN ONARAN, 335, 336, 555, 556, 557, 568 SOKAKLARI, HASAN TAHSİN, ŞEHİTKEMAL CADDELERİ VE CİVARLARI
- 18.08.2022 16:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ARAP HASAN MAHALLESİ,İNÖNÜ CADDESİ VE CİVARI
- 18.08.2022 17:00 18:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ALİAĞA YALI MAHALLESİNİN TAMAMI, TABAKÇI OTEL, ETAP ALTINEL OTEL, HİLTON OTEL, KIYME OTEL, MNV TUR ÖZEL TR, EÜAŞ LOJMANLARI ÖZEL TR, İPEK ÖTER ÖZEL TR, HAVA KUVV.KOM. DİNLENME TESİSİ ÖZEL, ADNAN SAKA ÖZEL TR, İZSU YALI, ALİ OSMAN SEZER ÖZEL TR, HAVA TEKNİK OKULLARI KOMUTANLIĞI KARTAL BURNU VE CİVARLARI
- 18.08.2022 18:30 19:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ÇITAK MAHALLESİ GÜVENDİK,İ STİKLAL, VATAN, MENEKŞE, ŞİRİN, CEYLAN FATİH, DEĞİRMEN SOKAKLARI VE CİVARLARI