18-31 Ağustos halka arz olacak şirketler! Güncel halka arz takvimi SPK son duyurular!

18-31 Ağustos tarihleri arasında halka arz olacak olan şirketler ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) son duyuruları açıklandı. Bu dönemde halka arz olacak şirketler yatırımcıların ilgisini çekecek. SPK'nın son duyuruları da ekonomi gündemini belirleyecek önemli bilgiler içeriyor. İşte, Güncel halka arz takvimi!

Halka arz olacak şirketler araştırılan konular arasında yer alıyor. Yatırım yapmayı düşünen vatandaşların ilgisini halka arz işlemleri çekiyor. Halka arz olacak şirketler nelerdir merak konusu oldu. En çok aratılan konular arasında 18-31 Ağustos tarihleri arasında halka arz olacak şirketler yer alıyor. İşte, 18-31 Ağustos halka arz olacak şirketler!

HALKA ARZ NEDİR?

Halka arz, hisse senetlerinin çok sayıda ve önceden bilinmeyen yatırımcılara çağrı ve ilan yoluyla satışı olarak tanımlanabilir. İnternet üzerindeki çeşitli kaynaklarda, Şirketlerin kaynak ihtiyacını karşılamak amacıyla özkaynak yoluyla senet ihraç ederek (fonlama) kaynak sağlaması olarak tanımlanmıştır. Bunun dışında, şirketlerin kaynak ihtiyaçlarını karşılamak için yabancı kaynaklardan borç alması da mümkündür.

18-31 AĞUSTOS HALKA ARZ OLACAK ŞİRKETLER!

ASGYO / Asce Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. / 27-28 Temmuz 2023

KLSER / Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. / 20-21 Temmuz 2023

FZLGY / Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. / 20-21 Temmuz 2023

ATAKP / Atakey Patates Gıda San. ve Tic. A.Ş. / 19-20-21 Temmuz 2023

AZTEK / Aztek Teknoloji Ürünleri A.Ş. / 10-11-12 Ağustos 2022

HKTM / Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi San. ve Tic. A.Ş. / 10-11-12 Ağustos 2022

BARMA / Barem Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. / 3-4 Ağustos 2022

OBASE / Obase Bilgisayar ve Danışmanlık Hizm. Tic. A. Ş. / 28-29 Temmuz 2022

KRPLS / Koroplast Temizlik Ambalaj Ürünleri San. ve Dış Ticaret A.Ş. / 20-21-22 Temmuz 2022

AZTEK / Aztek Teknoloji Ürünleri A.Ş. / 10-11-12 Ağustos 2022

HKTM / Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi San. ve Tic. A.Ş. / 10-11-12 Ağustos 2022