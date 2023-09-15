18-22 Eylül halka arz takvimi! Bu hafta halka arz olacak şirketler! Güncel halka arz listesi

18-22 Eylül halka arz takvimi sorgulanıyor. Bu hafta halka arz olacak şirketler merak ediliyor. Güncel halka arz listesi üzerinden araştırma yapılıyor. Geçtiğimiz hafta ADGYO, HATSN ve REEDR halka arz süreci tamamlanmıştı. Simit Sarayı halka arzı için hazırlık başlamıştı. Peki, 18-22 Eylül halka arz takvimi nasıl? İşte halka arz olacak güncel şirketler...

18-22 Eylül halka arz takvimi! Bu hafta halka arz olacak şirketler hangileri? Güncel halka arz listesi yoğun şekilde araştırılıyor. Borsada son günlerde şirketlerin halka arzına yoğun ilgi gösteriliyor. Son halka arzlara 3 milyonu aşkın kişi katılım göstermişti. Yatırımcıların gözleri yeni halka arzlara çevrildi. Peki, 18-22 Eylül halka arz takvimi nasıl?

18-22 EYLÜL HALKA ARZ TAKVİMİ

(Simit Sarayı) Dmr Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. halka arzında hazırlık sürüyor. Şirketin halka arzının 75.000.000 lot olması planlanıyor. Eşit dağıtım yöntemiyle yapılacak halka arzın önümüzdeki hafta olacağı tahmin edilse de henüz net bir tarih açıklaması gelmedi.

SİMİT SARAYI HALKA ARZ ONAY VERİLDİ

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Simit Sarayı'nın üretim şirketi DMR Unlu Mamuller'in halka arzına izin verdi.

Dün akşam yayımlanan SPK bültenine göre, DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat AŞ, sadece sermaye artırımı yöntemiyle yapılacak halka arz kapsamında şirketin sermayesi 75 milyon lira nominal tutarda artışla 185 milyon liraya yükselecek.

Halk arzda 1 lira nominal değerli hisse 10.24 liradan satılacak.

Hisselerin tamamının satılması halinde halka arz büyüklüğü 768 milyon lira, şirketin halka açıklık oranı yüzde 31.2 olacak.

SERMAYE ARTIRIMINDA ÜÇ ŞİRKETE ONAY

SPK, Sanko Pazarlama İthalat İhracat'ın 45 milyon lira, Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 75 milyon lira ve Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 1 milyar 232 milyon 500 bin lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusuna da onay verdi.

Borçlanma aracı ihracı başvurusu onaylanan şirketler de belli oldu:

* Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji'nin 900 milyon lira,

* Türk Telekom'un 5 milyar lira, MLP Sağlık Hizmetleri'nin 1,5 milyar lira,

* Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret'in 300 milyon lira,

* Sefine Denizcilik ve Tersanecilik Turizm Sanayi ve Ticaret'in 1 milyar lira,

* Garanti BBVA'nın 57 milyar lira,

* Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayiinin 2,5 milyar lira,

* Pınar Entegre Et ve Un Sanayii'nin 800 milyon lira,

* Ünlü Menkul Değerler'in 600 milyon lira,

* Türkiye İhracat Kredi Bankası'nın 3 milyar dolar,

* Fiba Yenilenebilir Enerji Holding'in 200 milyon dolar,

* Akbank'ın 4 milyar dolar,

* Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği'nin 516 milyon 925 bin 706 dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

TASLAK HALKA ARZLAR

Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş.

Mega Teks Tekstil Ürünleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

Kuzey Boru A.Ş.

Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Uslu Çsm Demir Çelik A.Ş.

Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Tic. A.Ş.

Çates Elektrik Üretim A.Ş.

Başvuru Sürecinde

MRBAS

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Cem Zeytin A.Ş.

Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Dmr Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş.

Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş.

ALKLC

Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.

(Penti) Penca Tekstil Çorap San. ve Tic. A.Ş.

Alcas Metal Sanayi A.Ş.

Meka Beton Santralleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

Tab Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Büyük Hekimoğulları Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Gama Recycle Sürdürülebilir Teknolojiler A.Ş.

SKYMD

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

EFOR

Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş.

AKCEL

Akçelik Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.

MHRGY

Mhr Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

TMGSY

Techmine Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

DOFER

Dofer Yapı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş.

MEGMT

Mega Metal San. ve Tic. A.Ş.

BORLS

Borlease Otomotiv A.Ş.

NARFE

Narlı Feribot İşletmeciliği A.Ş.

Başvuru Sürecinde

Ferbis Tarım Tic. ve San. A.Ş.

Zen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

TVKDN

Tavuk Dünyası Gıda San. ve Tic. A.Ş.

OBAMI

Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş.

KZLYI

Kızılay İçecek San. ve Tic. A.Ş.

Başvuru Sürecinde

Yeşil Global Enerji A.Ş.

Başvuru Sürecinde

KULE

(Global Tower) Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş.

Başvuru Sürecinde

GOLDA

Golda Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Başvuru Sürecinde

Cosmer Kimya San. ve Tic. A.Ş.

SMMAS

Smm Tekstil A.Ş.

HDMCB

Hdm Çelik Boru San. ve Tic. A.Ş.

CAVDC

Çavuşoğlu Demir Çelik Geri Dönüşüm San. Tic. A.Ş.

TEZKM

Tezkim Tarımsal Kimya San. ve Tic. A.Ş.

KAYMT

Kaymet Metal İmalat San. ve Tic. A.Ş.

TCKRC

Kıraç Galvaniz San. ve Tic. A.Ş.

NETCD

Netcad Yazılım A.Ş.

MKROY

Mikro Yazılımevi Yazılım Hizmetleri Bilgisayar San. ve Tic. A.Ş.

OUTMD

OutMedya İletişim A.Ş.

DSTKF

Destek Finans Faktoring A.Ş.

IBSSO

IBS Isıtma Soğutma Havalandırma Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.

GLMND

Güllük Mandalya Turizm Liman İşletmeleri A.Ş.

SMRFA

Sümer Faktoring A.Ş.

OMEGA

Omega Elektrik Pano A.Ş.

ONBIR

(n11) Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş.

Başvuru Sürecinde

Enda Enerji Holding A.Ş.

Ertelendi

Biteks İplik San. ve Tic. A.Ş.

Ertelendi

Rönesans Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.

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