18 - 19 Temmuz Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Antalya'da elektrik ne zaman gelecek? Antalya'da elektrik kesintisi...

Antalya elektrik kesintisi listesi ve Akdeniz EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Akdeniz Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (AKDENİZ EDAŞ) yapılan açıklamaya göre 19 Temmuz Salı günü Antalya'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Antalya'da Kepez, Muratpaşa, Alanya ve Manavgat olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Antalya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Antalya'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Antalya'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Antalya'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANTALYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

KEPEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ

ANTALYA ilinde KEPEZ ilçesinde 2022-07-18 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

MURATPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

ANTALYA,MURATPAŞA,MERKEZ MELTEM 3807,MERKEZ MELTEM 3808,MERKEZ MELTEM Mah. 3807 Sk.,MERKEZ MELTEM Mah. 3820 Sk. bölgelerinde 19/07/2022 09:00:00 - 19/07/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,MURATPAŞA,MERKEZ MELTEM 3818,MERKEZ MELTEM 3820 bölgelerinde 19/07/2022 09:00:00 - 19/07/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ALANYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

ANTALYA,ALANYA,MERKEZ BASIRLI Mah. KÖSELER Sk.,MERKEZ KARAKOCALI Mah. YİĞİTLER Sk.,MERKEZ KIZILCAŞEHİR Mah. 1 NOLU Sk.,MERKEZ OBA FİDANLIK,MERKEZ OBA KARAKOCALI,MERKEZ OBA Mah. CÖMLER Sk.,MERKEZ OBA Mah. YİĞİTLER Sk.,MERKEZ TOSMUR Mah. POSTALLI Sk.,MERKEZ TOSMUR POSTALLI,OBA Mah. KOCAHERİF Sk. no: 17/ OBA Mah. KOCAHERİF Sk. no: 17/ bölgelerinde 19/07/2022 09:00:00 - 19/07/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

MANAVGAT ELEKTRİK KESİNTİSİ