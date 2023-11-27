1774 Küçük Kaynarca Antlaşması: İki imparatorluk arasında yeni bir sayfa

Küçük Kaynarca Antlaşması, Osmanlı İmparatorluğu ile Rusya arasında 1774 yılında imzalanan bir antlaşmadır. Antlaşma, Osmanlı İmparatorluğu'nun uluslararası alanda gücünü yitirmeye başladığı dönemin önemli bir dönüm noktasıdır.

1774 Küçük Kaynarca Antlaşması, Osmanlı ve Rus İmparatorlukları arasında imzalanan tarihi bir barış anlaşmasıdır. Savaşın getirdiği yüklerin hafifletilmesi ve bölgede istikrarın sağlanması amacıyla gerçekleşen antlaşma, toprak değişimleri ve haklar konusunda önemli kararlar içeriyordu. Aynı zamanda, Osmanlı İmparatorluğu'na iç reformlar yapma ve azınlık haklarını güvence altına alma fırsatı tanıyarak imparatorluk içinde önemli değişimlere yol açtı.

KÜÇÜK KAYNARCA ANTLAŞMASI SEBEPLERİ

Küçük Kaynarca Antlaşması, Osmanlı-Rus Savaşı'nın (1768-1774) ardından imzalandı. Savaş, taraflar arasında büyük yıkımlara neden oldu ve barış arayışını tetikledi. Antlaşmanın temel nedeni, savaşın getirdiği yükleri hafifletmek ve bölgede istikrarı sağlamak amacıyla barışa ulaşmaktı. Antlaşma, taraflar arasında toprak değişimlerini ve hakları belirledi. Rusya, Kırım'ın bazı bölgelerini ve Azak Denizi kıyılarını ele geçirdi. Osmanlı İmparatorluğu ise Kırım'ın bağımsızlığını tanıdı ve bazı haklarını kaybetti.

KÜÇÜK KAYNARCA ANTLAŞMASI SONUÇLARI

Küçük Kaynarca Antlaşması, Osmanlı İmparatorluğu'na iç reformlar yapma ve azınlık haklarını garanti altına alma fırsatı tanıdı. Antlaşma, imparatorluk içinde bazı modernleşme çabalarını başlatarak Osmanlı yönetiminde önemli değişimlere yol açtı.