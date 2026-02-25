Haberler

17 yaşındaki İremnur'dan korkunç iddia: Öz ağabeyim taciz etti, yardım edin
17 yaşındaki İremnur Ç., öz ağabeyinin kendisini taciz ettiğini öne sürerek kamuoyuna çağrıda bulundu. Daha önce tutuklanan ancak son duruşmada beraat eden ağabeyinin tehditleri nedeniyle korku yaşadığını belirten genç kız, can güvenliğinin risk altında olduğunu söyledi. Ağabeyinin madde kullandığını ve şiddet eğilimli olduğunu iddia eden genç kız, iki yıldır süren yargı sürecine rağmen adaletin yerini bulmadığını savunarak yetkililerden yardım istedi.

  • 17 yaşındaki İremnur Ç., öz ağabeyi tarafından tacize uğradığını iddia etti.
  • İremnur Ç.'nin ağabeyi hakkında verilen tutuklama kararının ardından beraat kararı çıktı.
  • İremnur Ç., ağabeyinin madde kullandığını ve şiddet uyguladığını iddia etti.

Öz ağabeyi tarafından tacize uğradığını iddia eden 17 yaşındaki İremnur Ç., sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla kamuoyuna seslendi. Genç kız, hakkında daha önce tutuklama kararı verilen ağabeyi için beraat kararı çıktığını belirterek can güvenliğinden endişe ettiğini ifade etti.

"ÖLMEM Mİ GEREKİYORDU?"

Anne ve babalarının ayrı olduğunu ancak kardeşlik bağları nedeniyle görüşmelerinin kısıtlanmadığını söyleyenİremnur Ç., üç ay önce verilen tutuklama kararının ardından bugün beraat kararını öğrendiğini aktardı.İremnur Ç., "Beraat kararını duyunca sadece 'Ölmem mi gerekiyordu? Ya da tecavüz mü etmesi gerekliydi?' dedim" ifadelerini kullandı.

Mahkeme kararını adil bulmadığını belirten genç kız, kararın ardından video paylaşma gereği duyduğunu söyledi.

"BAŞIMA BİR ŞEY GELİRSE BİLİN"

Ağabeyinin madde kullandığını ve şiddet uyguladığını iddia edenİremnur Ç., kararın karşı tarafı cesaretlendirebileceğini savundu. İki yıldır yargı sürecinin sonucunu beklediğini belirtenİremnur Ç., sosyal medyada bugüne kadar sessiz kalmasının nedeninin mahkemeye olan güveni olduğunu dile getirdi.

"Kardeşime zarar vermesinden, bana zarar vermesinden çok korkuyorum. Yardım edin. Bana, bize bir şey olursa da arayın hakkımızı" diyenİremnur Ç., yetkililere ve kamuoyuna çağrıda bulundu.

Kaynak: Haberler.com
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıDüşünen adam:

Ayrılıkların sonucu bu işte. Bir bilmeyiz ayrılan diyorlar herkesin malı oluyorlar yetmiyor çocukları da kendilerine benzetiyorlar..

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHalil Kurdal:

Ülkede adalet olsa belki yerini bulurdu maalesef

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

