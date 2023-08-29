17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü ağaca çarptı: Alev alan otomobil, ağacı da yaktı

İSTANBUL - Kartal'da hatalı sollama yapan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü ağaca çarptı. Hem araç hem ağaç alev topuna döndü.

Olay, Orhantepe Mahallesi Tekel Caddesi üzerinde Pazartesi günü saat 16.14 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, aşırı süratli olan araç hatalı sollama yaparak ağaca çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle araç alev almaya başladı. Araç içerisinde bulunan C.G.ve sürücü S.E.T.kendi imkanlarıyla çıkarken ağır yaralı olan A.G.vatandaşlar yardımıyla otomobilden çıkartıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alev alan otomobil ile yanan ağaç ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü. Yaralı vatandaşlar ise ambulansla Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.