17 TEMMUZ TV YAYIN AKIŞI: Bugün televizyonda neler var? KANAL D, SHOW TV, ATV, TV8, NOW, TRT1

Bugün hangi diziler var ve 17 Temmuz 2024 Çarşamba günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu akşam hangi dizi var ve yeni bölümü bu akşam var mı gündeme geliyor. Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 17 Temmuz 2024 Çarşamba TV8, Star TV, Now, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı!

17 TEMMUZ TV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Bir Küçük Gün Işığı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Sen Anlat Karadeniz

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Milyoner Aile

16:00 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Milyoner Aile

22:30 Milyoner Aile

00:30 Ateş Kuşları

04:00 Kaçak

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Gün Arası

13:00 İnci Taneleri

16:00 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Turnike

23:30 Panik Odası (Yabancı Sinema)

01:30 Panik Odası (Yabancı Sinema)

03:30 Güneşi Beklerken

05:15 Çatı Katı Aşk

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:00 Sandık Kokusu

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:30 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Kördüğüm (Yabancı Sinema)

01:45 Kördüğüm (Yabancı Sinema)

03:15 Arıza

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Ateşböceği

09:00 Ada Masalı

11:00 Dolunay

13:30 Yüksek Sosyete

16:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Çöpçüler Kralı (Yerli Sinema)

21:45 Acı Tatlı Ekşi (Yerli Sinema)

23:45 Acı Tatlı Ekşi (Yerli Sinema)

02:00 İstanbullu Gelin

03:30 Yüksek Sosyete

05:30 Erkenci Kuş

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:15 8'de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

09:45 MasterChef Türkiye

13:45 Gazete Magazin Yaz

15:45 Çarkıfelek

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 MasterChef Türkiye

02:30 Çarkıfelek

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:20 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:25 Uğurlugiller

06:50 Kasaba Doktoru

12:30 Lingo Türkiye

14:10 Seksenler

15:20 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Çelik Yumruklar (Yabancı Sinema)

22:40 Hachiko Bir Köpeğin Hikayesi (Yabancı Sinema)

00:30 Kumpas

03:40 Lingo Türkiye

04:40 Seksenler

NOW YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Şevkat Yerimdar

13:00 Kiraz Mevsimi

16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Olmadı Kaçarız (Yerli Sinema)

22:15 Mutlu Aile Tablosu (Yerli Sinema)

00:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

02:45 Mucize Doktor

05:00 Son Yaz

06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce