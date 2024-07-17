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17 TEMMUZ İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI | İstanbul baraj doluluk oranlarında son durum ne?

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İstanbul baraj doluluk oranlarında son durum ne? İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 17 Temmuz tarihinde yapılan açıklamaya göre İstanbul'daki baraj doluluk oranları belirlendi. İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranları hakkında son bilgiler paylaşıldı.

İstanbul baraj doluluk oranları ve 17 Temmuz barajların doluluk seviyesi merak ediliyor. Baraj doluluk oranları ve İSKİ baraj doluluk oranları yüzde kaç araştırılıyor. İstanbul, İzmir, Ankara baraj doluluk oranları sıklıkla gündeme geliyor. Temiz su ihtiyacını sağlayan barajların doluluk oranları vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

17 TEMMUZ İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI

BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

İstanbul, Ankara ve İzmir baraj doluluk oranları merak ediliyor. Bununla birlikte baraj doluluk oranları ne kadar olduğu sık sık gündeme geliyor. Ülke genelinde yağış miktarına göre değişiklik gösteren baraj doluluk oranları haberimizde yer alıyor.

17 Temmuz İstanbul Baraj Doluluk Oranları Açıklandı

17 TEMMUZ (İSKİ) İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 17 Temmuz 2024 Çarşamba günü baraj doluluk oranı grafiği şöyle:

17 Temmuz İstanbul Baraj Doluluk Oranları Açıklandı

BARAJLARIN DOLULUK SEVİYESİ NEDİR?

Barajların doluluk seviyesi artan yağışlara göre değişiklik göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde baraj doluluk oranları seviyesi ne kadar olduğu haberimizin ayrıntılarında yer alıyor.

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Kaynak: Haberler.com / Gündem

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Baraj Doluluk Oranı İstanbul İSKİ Çevre Gündem Yaşam Dünya Haberler

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