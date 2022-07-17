17 Temmuz 2022 Trt1 Yayın Akışı
InterSinema.com - TV
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17 Temmuz 2022 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:05 Kumpas
02:05 Kara Tahta
04:25 Gönül Dağı
06:20 Kalk Gidelim
09:45 Bu Toprağın Sesi
10:30 Nane ile Limon: Kayıp Zaman Yolcusu
12:20 Seni Kalbime Sakladım
15:45 Balkan Ninnisi
19:00 Ana Haber
20:00 Mükemmel Eşleşme
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